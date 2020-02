Pedro Sánchez promete al PSOE un acuerdo "viable" en Cataluña que no vaya "en detrimento de otros territorios"

Tarareó la música pero no le puso el letra. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha desvelado hoy ante el Comité Federal del PSOE cuál será la solución al "conflicto político" de Cataluña en el marco de la mesa de diálogo entre Gobierno pero sí deslizó que será "una solución compartida y viable" que aspira a refrendar con un amplísimo acuerdo.

"Queremos y necesitamos un acuerdo tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno en Cataluña al amparo de la Constitución Española", dijo en referencia a la votación de la Carta Magna en 1978 que obtuvo un respaldo del 88% del pueblo catalán. Un listo muy alto para el proceso de diálogo y negociación que Sánchez ha confiado en que sea "fructífero" y se base en la " confianza entre los interlocutores".

Pero también ha prometido que los acuerdos que en su día se cierren "no se hará en perjuicio de otras necesidades territoriales apremiantes" y ha citado el caso de Extremadura, Murcia y Castilla y León en asuntos como la despoblación o la reforma de la Política Agraria Común (PAC). "Los ciudadanos esperan de nosotros atención a sus demandas. Mi compromiso es que la tendrán".

Tiende la mano a Casado

En este sentido, aprovechó para tender la mano al PP en el avance del diálogo "social y territorial" a 48 horas de que se produzca la reunión con Pablo Casado el lunes en Moncloa. "Existe una mayoria trasversal que exige el reencuentro. Es el momento de avanzar. El no dialogo es la no política. Una demo fuerte es una democracia que dialoga. No sobra la oposicion . Tendemos la mano al PP en el diálogo social y territorial. Todos somos necesarios".

El PSOE, "referente" de la Constitución

Unas referencias sutiles que encabezó con una defensa de la Constitución Española de la que se erigió en "referente". "Nosotros somos hijos e hijas de la Constitución. No vamos a apropiarnos de ella pero no vamos a permitir que otros lo hagan y la utilicen como arma arrojadiza". Sánchez defendió el legado socialista como "arquitectos del Constitución del 78. Admitimos fans y conversos pero fuimos nosotros los coautores y somos la referencia".

El líder socialista abogó por "superar estas tensiones territoriales que consumen tanta energía" afrontando el "riesgo de despoblación severa" en algunas "zonas pobladas desatendidas". Ampliar el foco de Cataluña a otras demandas frente a quienes proyectan a "una España opresora". "La verdad es otra. España es plural, diversa, una mezcla de cultura y civilizaciones. Avanzar para superar una década repleta de errores. Una década de fractura social y territorial, presidida por el desencuentro y la tensión social. Y cada vez peor y cada vez mas rotos como diría Sabina a quien deseamos desde aquí una pronta recuperación", dijo recibiendo una sentida ovación de los presentes.