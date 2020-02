Bronca a Sánchez en 'El País' por su "inquietante deriva" con el franquismo

El Mundo

"Justicia planea un nuevo tipo de sedición a medida de Junqueras". Pues tendrá que ser de tipo talla XXL, Dice el editorial que "entre las iniciativas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios independentistas, la más alarmante es sin duda la proyectada modificación del Código Penal para tipificar un subtipo de sedición agravada con malversación de caudales públicos que beneficie, de manera retroactiva, a los golpistas condenados en el juicio del procés. Y no sólo por la burla al Estado de derecho y el menoscabo de las garantías democráticas que supone una modificación legislativa ad hominem. Sino también por la dificultad técnica que presenta la propuesta con la que trabaja el Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, que ha conocido este periódico". "Si se quiere favorecer a los políticos catalanes condenados no hay más vía que la del indulto". Pues los indultará, a ver si alguien cree que a Sánchez le va a temblar el pulso.

Federico Jiménez Losantos critica los ataques sufridos por periodistas en Cataluña, un clásico catalán. "Ser periodista en Barcelona empieza a ser una profesión de alto riesgo. Anteayer fue agredido por los separatistas Xavier Rius, de e-noticies, ante la mirada complacida de los mozos de esquadra". "Laia Jiménez, de Telecinco, y Robert Calvo, de Onda Cero, habían sido los últimos agredidos por los CDR, pero la lista es interminable, destacando el atentado contra Crónica Global (...) La diferencia entre Barcelona y Ciudad Juárez, consideraba la ciudad más peligrosa para el ejercicio libre del periodismo, es que, en la primera, no hay aun asesinatos físicos". Dales tiempo, Federico.

El País

"Sánchez y Casado se reúnen hoy en la Moncloa en un clima de bloqueo". El bloqueador es Casado, por si alguien tiene dudas. Hoy le cae otra bronca (y ya van varias) al gobierno de Sánchez en el editorial ¡por la apología del franquismo! Como les cuento. "Las libertades de opinión y de expresión podrían verse limitadas si la redacción de ese nuevo delito no acertara a preservarlas (…) Establecer cuándo se adquiere esa relevancia (la de delito) es una de las decisiones más complejas en democracia, y no debería banalizarse lanzando grandilocuentes alertas ideológicas de ningún signo. Entre otras razones, porque los poderes democráticos están obligados a distinguir entre la prevención de un riesgo y su agitación propagandística para otros fines. Esta es la inquietante deriva en la que podrían precipitarse el PSOE y Unidas Podemos de seguir adelante con esta iniciativa". "La norma penal no puede estar nunca al servicio de la propaganda". Córcholis, si hasta la podemita Gallego está inquieta es para tomárselo en serio.

ABC

"Feijoó lograría su cuarta mayoría absoluta al aglutinar el voto del centro derecha". Vamos, que no le hace ninguna falta Cs. "La suma que propone Arrimadas para frenar el avance nacionalista ya la tiene hecha Núñez Feijóo, lo que no significa que no sea conveniente que Cs y PP cooperen en esta comunidad para evitar la pérdida de votos que ponga en riesgo la mayoría constitucionalista actual", dice el editorial. "Por eso, en Galicia es imprescindible la marca del PP y el liderazgo de Feijóo, pero también la generosidad y el entendimiento entre dos partidos que están llamados a colaborar a corto plazo para unificar fuerzas y estrategias a escala nacional. El peor efecto de esta encuesta es doble: que el PP se confíe en un éxito asegurado y que Cs y Vox se lancen a una disputa por el electorado constitucionalista".

Jose María Carrascal advierte. "Hasta que Casado no logre aglutinar a las tres derechas, Sánchez aguantará en la Moncloa, no importa las mentiras que cuente o los disparates que cometa". Pero si no aglutina ni a su propio partido, cada uno va por su lado.

La Razón

"La coalición solo desgasta al PSOE: cae 600.000 votos". Ya son ganas de tirar el dinero, no habrá elecciones hasta dentro de cuatro años… si las hay. Marhuenda sigue viendo muertos. "A tenor de lo que nos dicen los sondeos electorales, haría bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en atender las preocupaciones de algunos de sus dirigentes más críticos con la estrategia en Cataluña, como son los presidentes autonómicos Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán y Emiliano García Page, que vienen alertando del alto coste que puede tener para su partido la política de cesiones a los separatistas catalanes. El PSOE no deja de perder apoyos en los sondeos". Depende, según Tezanos está que se sale. "Tal vez, las voces críticas en el PSOE, que advierten contra la actual política de alianzas, no tengan la menor posibilidad de imponerse, pero eso no significa que no tengan razones de peso. Sólo la vuelta a la centralidad puede conjurar el riesgo de que el socialismo español acabe en la irrelevancia". Marhuenda, el socialismo ganó las elecciones hace 4 meses y está en el gobierno. ¿Qué entenderá este hombre por irrelevancia?

La Vanguardia

"León clama por independizarse de Castilla". Lo que nos faltaba por ver, el periódico que patrocinó el separatismo en Cataluña metiendo cizaña en el resto de España. Como tenga el mismo éxito que en su región, que se agarren los machos los leoneses, acabarán arruinados, a hostia limpia y quién sabe si en chirona.