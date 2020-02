Willy Toledo, antes del juicio: "Voy a seguir cagándome en la Virgen"

El actor Willy Toledo se sienta este lunes en el banquillo acusado de ofensas religiosas por unos comentarios publicados en 2017 en la red social Facebook. La acusación particular la ejerce una asociación de abogados cristianos mientras que la Fiscalía pide su absolución.

Antes de entrar al juzgado, Toledo se ha reafirmado en todas y cada una de sus afirmaciones. Según ha dicho, va a defender la libertad de expresión y va a seguir "cagándose en la Virgen" porque en la legislación española no existe el derecho a no sentirse ofendido. "A mí me ofenden los discursos homófobos, racistas, machistas, pero no voy por la vida denunciando", ha señalado.

"La Fiscalía ha cambiado su criterio de manera espectacular", ha respondido el actor al ser preguntado por la nueva posición de la fiscal, aunque ha remarcado que el Ministerio Público pidió que se investigaran sus entradas de Facebook de los dos últimos años para ver si había cometido algún delito. A la asociación que pide que sea condenado, la ha calificado de ultraderechista y fundamentalista.

Critica a Sánchez

También se ha pronunciado sobre las intenciones del Gobierno de PSOE-Podemos de castigar la apología del franquismo. Toledo se ha manifestado en contra: según ha dicho, le "parece una vergüenza que se pueda judicializar a nadie por decir ¡Viva Franco!". "Me da asco que lo digan, pero me parece más repugnante que se pueda acabar en el banquillo", ha insistido.

Además, ha explicado que decidió no acudir a los juzgados de instrucción como "desobediencia civil" para que "el mundo sepa que en este país aún se está persiguiendo a gente por delito de opinión y por ofensa a sentimiento religioso, es decir, blasfemia".

Por su parte, la presidente y letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha indicado que ha acudido a "defender una vejación contra el dogma católico y el derecho de los creyentes a que se les respete", porque "no pueden ser atacados". "No amparemos en la libertad de expresión lo que es un insulto y una vejación", ha añadido la letrada.

A las puertas del juzgado se ha concentrado un grupo de apoyo a Willy Toledo, entre los que se encontraba el exdiputado Diego Cañamero y miembros de Europa Laica, quienes han acompañado al actor a la entrada del juzgado, mientras gritaba "todos somos Willy Toledo" y "Libertad de expresión". En la acera de enfrente también se han concentrado unas pocas personas con pancartas donde aparecía el hashtag "defiende tu fe".