Ábalos dice estar "tranquilo" porque está aforado y las grabaciones "están protegidas" por la Ley de Datos

Tras semanas de ocultismo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se acercó este martes a la prensa para responder a sus preguntas tras el pleno del Congreso que rechazó que diera explicaciones sobre su reunión con Delcy Rodríguez y el reconocimiento de Juan Guaidó como el "presidente legítimo de Venezuela". Tras la decisión judicial que obliga a AENA a conservar las grabaciones del caso Ábalos por la denuncia del PP, el ministro de Transportes se acercó a los periodistas en el pasillo del Congreso para expresar su "tranquilidad".

"No hay ningún problema, estoy encantado" con que se conserven las cintas. "Me parece muy bien. No hay ningún interés en conservarlas ni en que dejen de estar. Si las quieren conservar se conservan, no pasa nada. De hecho, ahí están, si se hubiera querido... ", se habrían destruido, insinuó. El número tres del PSOE se declaró "absolutamente tranquilo" y soltó una carcajada a la pregunta de si le preocupa que se judicialice el caso: "bueno, ya se judicializó hace rato, ¿no?".

Insistió en que todo responde a la estrategia del PP de "buscar la consecuencia mediática, que sigamos hablando de esto", y que la publicación de las cintas "a mí me vendría muy bien, se aclararían muchas cosas". Aunque lo más llamativo fue su respuesta al ser preguntado por una hipotética publicación de las mismas que "desde luego", señaló, que le beneficiarían. "Lo que pasa es que están protegidas ¿eh? por la Ley de Protección de Datos porque afectan a terceros también. Pero, desde luego, lo aclararían todo, o sea que estoy muy tranquilo. Se vería exactamente todo bien...".

También advirtió de que un juez no podría levantar el secreto de sumario sobre esos documentos audiovisuales: "no, lo único que ha dicho es que se conserven". Y que a él no le afecta porque "yo estoy aforado" y la apertura del caso "es un juez ordinario, no va sobre mí". Preguntado por el rechazo del PSOE a la moción del PP sobre Venezuela, el titular de la cartera de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto serio:

"Mire, lo importante es que el PP hoy, pensando obsesivamente en desgastar a este gobierno, ha conseguido que el Congreso de los Diputados no respalde al señor Guaidó y ésa es la gran conquista de la derecha en España. Es evidente que no les interesa defender la democracia en Venezuela porque les interesa lo otro. Y mire que se le ha dado la opción de separar una cosa de la otra", en referencia a la petición de explicaciones de la votación sobre el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo.