Arrimadas mantiene su exigencia de "coalición" con el PP en Galicia: "Ya hemos aceptado a Feijóo como candidato"

El "escollo" gallego se mantiene. Tras una hora y media de reunión entre Pablo Casado e Inés Arrimadas este martes en el Congreso de los Diputados, los populares y los naranjas no han conseguido llegar a un acuerdo para ir juntos a las elecciones del cinco de abril en Galicia y País Vasco.

Desde Cs mantienen su condición de que en Galicia tienen que formar una coalición mientras que el PP apuesta por integrar en la lista de Alberto Núñez Feijóo a dirigentes naranjas bajo sus siglas. "¿Cuál es el problema para el PP de hacer una coalición electoral, si se mantiene que el candidato es Feijóo, si se mantiene que el PP no tiene, ni mucho menos, que esconder su marca?" se preguntaba retóricamente Arrimadas, quien se pondrá en contacto con el presidente gallego "para intentar llegar a un acuerdo que cumpla los objetivos de esta fórmula: que es aglutinar el voto constitucionalista, ser un freno claro para la amenaza real de que pueda volver un gobierno del BNG a Galicia, como algunas encuestas dicen que puede estar a un escaño, o dos, de que eso vuelva a pasar". Fuentes de Ciudadanos aseguran que si no hay coalición sus diputados serían "del PP" y no mantendrían su autonomía.

A dos días de que se acabe el plazo para cerrar un pacto, "seguimos con el escollo de Galicia", ha resumido Inés Arrimadas en una comparecencia en el Congreso tras la reunión con Casado a la que también han asistido Teodoro García Egea, por parte del PP, y José María Espejo, de Cs.

Según la portavoz de Cs, su partido ya ha protagonizado un "avance" en la negociación "renunciando a que la coalición en Galicia se llame Mejor Unidos" y "aceptando como candidato a Feijóo".

En cambio, la situación en el País Vasco es distinta. Allí sí que se ha avanzado en la conformación de la coalición en la que, según explicaba la propia Arrimadas, se sumaría UPyD y referentes del constitucionalismo, entre los que citaba a la actualmente eurodiputada Maite Pagazaurtundua.