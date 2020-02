Las maletas transportadas por Delcy Rodríguez contenían "documentación sensible" que podría "comprometer la Seguridad Nacional" de España. Según fuentes conocedoras del caso consultadas por Libertad Digital, el viaje de la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro fue ideado como "correo" para transportar esta información desde Venezuela hasta nuestro país.

Delcy Rodríguez se reunió el pasado 20 de enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro de Transportes español socialista, José Luis Ábalos, tras aterrizar en un avión "oficial" procedente de Caracas. Según desveló Vozpopuli, la mandataria venezolana y sus acompañantes llegaron al aeropuerto con unas 40 maletas en la bodega del Falcon privado de la compañía Sky Valet. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad.

"Las maletas con la documentación no llegaron esa noche a la embajada de Venezuela en Madrid y podrían haber sido trasladadas fuera de la capital. Su paradero se desconoce, pero están guardadas y vigiladas", aseguran. A parte de la citada documentación, las maletas podrían portar otros elementos como dinero en metálico, no obstante, "la mayor parte era documentación".

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que el viaje de la nº 2 de Maduro "fue planificado días antes en Caracas en una reunión" a la que asistieron miembros de distintos organismos e instituciones y "el Gobierno español obviamente lo sabía". Además, como adelantó El Mundo, el Centro Nacional de Inteligencia CNI estaba al corriente del mismo.

¿Por qué Delcy Rodríguez transportó las maletas a España con la citada "documentación sensible"? Ante esta incógnita, se plantean dos hipótesis. "El temor del régimen de Maduro a que pudiera filtrarse la información a través de funcionarios opositores", o en segundo lugar, "un intento de chantaje, o aviso para influir en las relaciones entre España y el régimen venezolano". "La documentación quemaba en Venezuela", afirman.

Mientras, todavía no se ha sofocado el 'fuego' sobre la reunión entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez: "No se descarta que próximamente se pudiera filtrar un fragmento de las imágenes grabadas en el aeropuerto sobre el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez", añaden las citadas fuentes que destacan a su vez que "la clave está en la documentación de las maletas y no en la reunión entre Ábalos y Rodríguez".

Hace 10 días, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajaba a Venezuela por sorpresa y se reunía con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores de Caracas. Al encuentro también asistieron la primera dama, Cilia Flóres, la propia Delcy Rodríguez y otro dirigente de Maduro.

PSOE, Podemos y Venezuela

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga en el llamado caso PDVSA a excargos del Gobierno venezolano de Hugo Chávez, a la antigua cúpula de Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA y a distintos empresarios por sobornos a funcionarios venezolanos, prevaricación, corrupción en transacciones internacionales, estafa y delitos fiscales, entre otros delitos. Además, se investigan las posteriores operaciones de blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos a través de complejos entramados societarios.

También en la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1, Santiago Pedraz, investiga una trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales o delitos fiscales por parte delque fuera embajador de España en Caracas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y su familia. En este caso, se investiga a su vez el saqueo de 5,4 millones a la citada petrolera estatal venezolana PDVSA.

Por último, el ex jefe del espionaje militar venezolano con Hugo Cávez, Hugo Carvajal, (Pollo Carvajal) permanece en paradero desconocido. El Pleno de la Audiencia Nacional revocó en noviembre la negativa inicial a extraditar a Carvajal a Estados Unidos y acordó su entrega a las autoridades estadounidenses.

Podemos, según han publicado en los últimos años distintos medios de comunicación, recibió financiación de Venezuela a través de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) para extender el movimiento bolivariano en España, entre otros objetivos.

El Gobierno tuvo que autorizar en origen la orden de vuelo

Tal y como desveló LD, "el Gobierno era el responsable de autorizar la orden de vuelo del avión en el que viajó Delcy Rodríguez, ya que el aparato era considerado un "avión de Estado" como el Falcon de Pedro Sánchez y poseía "un trato similar a un avión militar". Por tanto, se debió informar al Gobierno de su salida antes de iniciarse el vuelo y el Ejecutivo socialista lo autorizó.

Delcy Rodríguez tiene vetada su entrada en territorio español al ser una de las 25 personas del régimen de Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado en tres tandas con la congelación de sus activos en suelo europeo y pesa sobre ella una prohibición de viajar al espacio Schengen. "Cuando una persona tiene prohibida la entrada, no sólo tiene prohibido el aterrizaje o el cruce de fronteras. Tiene prohibido cualquier acción que invada el espacio aéreo del territorio Schenguen", añadían.