El "Milosevic catalán" se presentará a las autonómicas para competir con Puigdemont y Junqueras

Santiago Espot, el acosador lingüístico catalán y uno de los más celebrados activistas del separatismo, se ha cansado de los partidos independentistas y ha decidido fundar su propia formación política y presentarse a las próximas elecciones autonómicas. De este modo serán cuatro las marcas en favor de la república catalana que concurrirán a las elecciones.

Força Catalunya es el nombre del nuevo partido de Espot, que competirá con Junts per Catalunya (JxCat), la formación de Puigdemont, la ERC de Oriol Junqueras y los antisistema de la CUP, por el voto separatista. Según ha declarado Espot al diario digital El Món, medio en el que colabora habituamente, retorna a la política "por el espectáculo lamentable que se está produciendo y por la degradación de la clase política". El presidente de "Catalunya Acció" considera que la bronca entre JxCat y ERC por el acta de Quim Torra es la prueba de que sus políticas están agotadas, así como de una "impotencia irreversible", por lo que ha decidido fundar un partido que represente a los catalanes que se vean capaces de fundar un Estado independiente.

Espot ha sido noticias en los últimos tiempos por haber amenazado a un médico que defendía que una doctora que no sabía catalán atendiera en español a sus pacientes y por haber soltado una soflama en la que dijo que "o se acepta un Estado catalán que mate o siempre seremos españoles". Este activista, apodado el "Milosevic catalán" aseguraba en su última intervención pública a través de las redes que "fundar un estado catalán quiere decir aceptar que este estado también puede hacer lo que harán los otros porque no existen los estados pacifistas; el nuestro también podría matar por defenderse. ¿Estamos preparados para aceptar esta realidad? Si no es así, siempre seremos españoles: qué desgracia".

Absuelto en la Audiencia Nacional

Vinculado a los sectores más radicales y ortodoxos del independentismo, Espot ha elaborado un vídeo de presentación del nuevo partido en el que llama "cretino" al Rey. Este sujeto fue absuelto por la Audiencia Nacional tras haber promovido la pitada contra el monarca durante la celebración de la final de la Copa del Rey en 2015. La sentencia entendía que la pitada estaba amparada por la libertad de expresión. En primera instancia el juez José María Vázquez Honrubia lo consideraba autor de un delito de injurias a la Corona y de otro de ultrajes a España y le condenaba al pago de una multa de 7.200 euros. Espot recurrió y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio la razón.