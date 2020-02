El PSOE vota en contra de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela

El PP ha querido aprovechar las fisuras en el discurso del Gobierno sobre Venezuela para forzar una votación en el Congreso que clarifique el evidente cambio de política del Ejecutivo de coalición progresista. En la moción – consecuencia de interpelación que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigió al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la semana pasada – el PP ha incorporado un punto a sumar a las solicitadas explicaciones de su reunión con la número dos del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, en el que insta al Gobierno a reconocer a Juan Guaidó "como legítimo presidente encargado de Venezuela y a defender la Asamblea Nacional frente a la ilegítima Asamblea Constituyente".

Un texto que el PSOE rechazó y que, en consecuencia, fue desestimado por 190 votos en contra frente a los 148 votos a favor de PP, Ciudadanos, Vox, Navarra Suma y Foro Asturias. La excusa del PSOE ha sido la de que el PP "utiliza el sufrimiento de Venezuela para erosionar al Gobierno" a través de una moción en la que pide que se "facilite toda la información necesaria" para que la Cámara Baja pueda abrir una investigación sobre el estricto cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Maduro y que "se asegure el cumplimiento efectivo de las sanciones internacionales que recae sobre los altos funcionarios chavistas por delitos contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, malversación, blanqueo de dinero, venta ilegal de oro o vínculos con el narcotráfico".

Debate bronco

En su defensa, la diputada del PP, Marta González, denunció las "12 mentiras" del ministro Ábalos que "mintió desde el primer momento". "El ministro y el presidente Pedro Sánchez callan porque el tema está sub judice por razones que podemos intuir" y que podrían revelar "las cámaras del aeropuerto de Barajas que pretenden escamotear". Para la portavoz popular, lo que se oculta es "la nueva posición que tienen sobre el régimen venezolano", algo que intentan ocultar al igual que unos hechos sucedidos en el aeropuerto de Barajas que calificó de "muy graves".

"Es muy grave que la vicepresidenta de un régimen venezolano que obliga a sus ciudadanos a emigrar aterrice en Madrid cuando tiene prohibido el tránsito. Es muy grave que reciba la visita del ministro y secretario de Organización y aún mas grave que lo niegue todo y mienta, que no dé ninguna explicación contundente sobre lo ocurrido. Y que el ministro del Interior tampoco dé ninguna explicación". Pero "el engaño termina retrocediendo siempre ante la fuerza de la verdad", concluyó la portavoz del PP. "Señorías votando esta moción impedimos que el Gobierno socialista abandone a Venezuela, exigiendo que siga apoyando a su presidente legítimo Juan Guaidó para que cuanto antes se puedan celebrar elecciones libres. Y señora Calvo: Venezuela, sí importa".

Una iniciativa que recibió el respaldo de Ciudadanos y de Vox. Los diputados Edmundo Bal y González Coelo de Portugal reivindicaron la "importancia" de Venezuela y se preguntaron "quiénes son los socios del Gobierno". Ambos pidieron la dimisión del ministro: "No es de mi agrado pedir su dimisión pero el señor Ábalos, si estuviera, le diría que tiene dos puertas para irse: la de la Ley o la de la Cruz. Nosotros no pararemos hasta depurar las responsabilidades políticas", sentenció el parlamentario de Vox.

Un debate bronco en el que se escucharon pseudo defensas al ministro como la de la representante de CC, Ana Oramas, quien dijo que Ábalos "se comió un marrón que no era de él" y que concluyó con el diputado del PSOE, Héctor Gómez Hernández: "Lamentablemente nos encontramos con una moción en la que se instrumentaliza un Gobierno de Venezuela. No les interesa Venezuela. Lo único que persiguen es desgastar al Gobierno. No recogen ni una sola medida orientada a facilitar la realidad del país".

Y añadió en una pobre defensa de Ábalos: "Lecciones ninguna. Un ministro que está desarrollando una labor extraordinaria en el ministerio de Transportes, José Luis Ábalos Meco, frente a un PP que, cuando está en la oposición, sólo sabe "confrontar, confrontar y confrontar. Pero ya no se conforman con hacerlo aquí sino que lo llevan al Parlamento europeo. Ya saben lo que les dijo el alto representante: estudien un poquito más".