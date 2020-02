Los hombres que rodean a la profesora de Baleares: "Por un descampado sola te vas tú"

El Mundo

"Casado ofrece apoyar los presupuestos para no depender de ERC". Y Sánchez que ni hablar del peluquín, claro. Lucía Méndez explica que lo único que que Sánchez quiere pactar con el PP es la renovación de los órganos constitucionales" por su cara bonita, que es para lo único que les necesita. Rosell cree que Casado "hizo bien en mantenerse firme en sus peticiones", que eran el programa electoral de Sánchez que se pasó por el forro al día siguiente. Pero para Lucía eso es que "muchas ganas de acuerdo no tiene. Lo que busca es imponer más que pactar". No como Sánchez, que se muere por hacer buenas migas con el PP. Lo que está claro es que Lucía y la línea editorial de El Mundo están a años luz.

Por cierto: que Iván-Sánchez se han cargado a Fernando Garea al frente de EFE, un honor para el periodista que ya le gustaría a Rosa María Mateo. "Sánchez envía al secretario de Estado a echar al jefe de EFE en una cafetería". ¿Tal vez preguntaba demasiado? "La deriva autoritaria de este gobierno resulta cada vez más preocupante", dice El Mundo coincidiendo con El País de ayer.

El País

"El desencuentro entre Sánchez y Casado bloquea las instituciones". El editorial culpa de todo al PP, como estaba previsto. "Este fracaso deriva, en primer lugar, de la actitud en la que ambos llevan demasiado tiempo instalados y que consiste en decidir sus respectivas posiciones no en función de facilitar el acuerdo, sino de transferir al otro la responsabilidad por el desacuerdo (…) Salvo que se produzca un cambio inesperado, en los próximos meses no es posible esperar que el Gobierno y el principal partido de la oposición encuentren líneas de acción compartidas frente a asuntos que las precisan con tanta urgencia como la crisis territorial en Cataluña o la política exterior. Tampoco para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo de RTVE". Eso solo le corre prisa a Sánchez, a la peña le tiene sin cuidado. "El PP no puede alegar ninguna diferencia política con el Gobierno para incumplir un deber que es, simplemente, institucional". Claro que puede, ¿no puede Sánchez hacer de su capa un sayo?

Xavier Vidal Folch puntualiza la afirmación de Ponsatí de que Hitler se inspiró en los Reyes Católicos. "Está en lo cierto". "Pero lo cierto es que "Cataluña practicó el antisemitismo un siglo antes que los Católicos (…) El horrendo crimen de 1492 no es exclusivo de Castilla. Nuestros ancestros catalanes, los de Ponsatí y los míos, lo cometieron también". Pues los míos no, no te joroba. Lo mismo eran judíos, vete tú a saber.

ABC

"Casado ofrece a Sánchez estabilidad si rompe con sus socios". Dice el editorial que "Casado acudía a una trampa oculta bajo un supuesto acto de responsabilidad de Sánchez. Pero fue el enésimo episodio de simulación política del presidente del Gobierno porque es evidente que ya eligió hace meses a sus socios de gobierno. Y ninguno de ellos es el PP". "Sánchez solo pretendía acorralar al PP y culpar a Casado de bloquear la renovación de instituciones esenciales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, que objetivamente es lo único para lo que precisa de los escaños del PP". Menudo morro tiene el colega. "Ocurre sin embargo que acceder a la renovación del CGPJ o al TC al capricho y dictado de La Moncloa, de modo que ambos órganos gocen de ahora en adelante de mayorías social-comunistas, implicaría derribar el último muro de contención que impide un cambio de régimen en España. Sánchez se ha entregado al separatismo y pretende además que el PP bendiga ese plan regalándole la desactivación de nuestros jueces y tribunales". Que espere sentado. Quién quiera pececitos que se moje el culito.

Rosa Belmonte es la única columnista que aborda el escándalo de la profesora de Baleares desvelado por Luis F. Quintero en Libertad Digital. "Violadores son los que violan". "Los hombres tienen que defenderse de profesoras adoctrinadas tratando de adoctrinarlos". "No sabe una muy bien quién es aquí el adoctrinado. Más bien lo parece la profesora, que ve cómo sus prejuicios y creencias chocan con los alumnos y sus propias ideas". Hay un montón de hombres violadores y maltratadores, los que violan son hombres. ¿Y si no fueran prejuicios y creencias? ¿Y si fueran vivencias? Porque oyéndola cualquiera podría deducir que los hombres de la familia de esta mujer –padre, hermanos, hijos, pareja– son violadores y maltratadores y de ahí su trauma. Dice Belmonte que "lo increíble es que estas son las que luego sostienen que una mujer tiene derecho a ir donde quiera y como quiera. Sí, vale, por el descampado de noche te vas tú con todos tus derechos en la solapa". Al menos si hay algún hombre de los que rodean a esta profesora cerca. Desde luego, si están mis chicos puedes ir más que segura.

La Razón

"Sánchez a Casado, en Moncloa: no romperé el pacto con ERC". "Sánchez bloquea el diálogo con el PP" titula el editorial. Son como niños. "No parece, aunque sea entrar en juicio de intenciones, que al Gobierno socialista le interese otra cosa del Partido Popular que no sea su plácet para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otros organismos del mismo ámbito jurídico". No, es que ni disimula. "Pedro Sánchez hizo su elección cuando decidió apoyarse en la izquierda comunista y en los republicanos de ERC para llegar a la Moncloa y será con estos mimbres con lo que deberá tejer el cesto del Presupuesto". Hala, con su pan se lo coma.

Abel Hernández tiene un sueño. "El día que Sánchez caiga lo hará con estrépito y los históricos del PSOE lo celebrarán con champan". Desde sus tumbas.