Montero abre la campaña gallega en Moncloa: usa a Feijóo para enfrentarlo con Casado

De poco o nada sirvieron los apercibimientos y sanciones de la Junta Electoral por el uso electoralista de La Moncloa porque el Gobierno lo ha vuelto a hacer. Distintas portavoces pero el mismo uso partidista de la sede del Gobierno para arremeter contra la oposición. Lo que Isabel Celaá llamaba el ‘enmarque semanal’ y que servía de cajón desastre para arremeter contra las derechas en general y el PP en particular, no tiene aún nombre en el caso de su sucesora, María Jesús Montero, quien ha inaugurado este martes la etapa de los mítines en Moncloa un mes y cuatro ruedas de prensa después de acceder al cargo de portavoz.

En su intervención inicial, la ministra portavoz comenzó con "una llamada constante por la normalidad democrática de las relaciones entre Gobierno y oposición". Un revival de su intervención la víspera tras la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado que muchos de los presentes interpretaron como una forma de ganar en el segundo asalto lo que no consiguieron dejar claro en el primero el día anterior tras acusar al líder del PP de "no aceptar la democracia".

Montero pidió una "oposición constructiva y leal" que "abandone su actitud de obstrucción y bloqueo" porque "vetar la elección de estos órganos constitucionales es una forma de deteriorar las instituciones" que redunda en el "desapego" de la ciudadanía en las instituciones. "Tenemos que hacer entre todos pedagogía. Entendemos que cuando uno pretende defender España no puedes con tus actos debilitar las instituciones". Y añadió un claro aviso a navegantes: "Este Gobierno tiene un proyecto muy claro y la derecha no podrá evitar que lo hagamos. Cuando el PP abandone la estrategia de crispación y vuelva a ser un partido de Estado, encontrará con la mano tendida al Gobierno. Este país necesita que el principal partido de la oposición regrese a la senda de la estabilidad..."; y la traca final: "Que el PP regrese a la senda de estabilidad. Que lo haga el señor Casado y, si él no está en esas condiciones, que lo haga el PP en su conjunto".

Una referencia a la batalla interna en el PP por la que fue preguntada posteriormente en el turno de preguntas. "No he querido decir nada en concreto....", restó importancia Montero. "Estoy segura de que hay muchas personas y muchos militantes, el propio señor Feijóo, que entienden que hay que renovar los órganos que hace más de un año se tendrían que haber renovado". Referencia expresa a la división entre el ala moderada del gallego Alberto Núñez Feijoo, a las puertas del inicio de la campaña electoral gallega, que utilizó para poner contra las cuerdas al líder del PP desde el palacio de la Moncloa.

Una atalaya gubernamental desde la que lanzó algunas consignas más: "el PP es un partido serio, de gobierno, se espera de un partido con esa vocación y experiencia que no utilice como rehenes a lo órganos constitucionales a fin de poder primar su política partidista. Se entiende mal que alguien que se denomina constitucionalista , e incluso que excluye a otros, no cumpla la ley y la Constitución. Yo esto es algo que me cuesta trabajo...". Inaugurada la precampaña electoral de los mítines en Moncloa, Montero denunció además que "las excusas que plantea el señor Casado son absolutamente inaceptables" porque "no puedes entender que hable de politización del poder judicial" salvo que considere que "está politizado el CGPJ ¿Los gobiernos anteriores lo han politizado?", se preguntó la portavoz del Ejecutivo.