Feijóo le dice a Arrimadas que no habrá coalición pero Cs mantiene que aún es posible

Una conversación telefónica, dos protagonistas y dos visiones sustancialmente distintas. Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas conversaban por primera vez este miércoles sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en Galicia para acudir juntos a las próximas elecciones del 5 de abril.

"Ella me ha entendido, pero no sé si la he convencido" afirmaba el presidente de la Xunta en declaraciones a la prensa después de esa toma de contacto, en la que según informaba el PP le había dejado claro que la coalición no es el camino, pero sí la integración de dirigentes de Ciudadanos en las listas de los populares. "Sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto. A veces, sumar cosas que no son comunes, que son en parte dispares, no produce una suma neta sino que puede producir otra operación que no es la que nos interesa", ha explicado Feijóo de forma enrevesada.

Para lo primero, la coalición, el plazo vence este jueves. Para la integración en las listas, la semana que viene. Sin embargo, la versión dada por Ciudadanos era sustancialmente distinta. Fuentes del partido naranja calificaban de "cordial" la conversación pero alentaban aún la esperanza de llegar a un acuerdo de coalición, como volvió a pedir Arrimadas el martes, después de reunirse con el líder nacional del PP, Pablo Casado.

"Seguir trabajando los próximos días"

"Ambos han estado de acuerdo en seguir trabajando los próximos días para intentar llegar a un acuerdo" afirmaban esas mismas fuentes. Algo que según el PP gallego significa que Arrimadas está dispuesta a seguir negociando cuando se acabe, este jueves, el plazo para la coalición. Un extremo que sin embargo desmentía, en declaraciones a la prensa tras el pleno parlamentario del miércoles, el negociador de Ciudadanos José María Espejo, quien afirmaba que Ciudadanos estaría "como partido" en las elecciones gallegas, si finalmente, y como parece, no hay coalición.

"La mejor fórmula la conocerán en los próximos días, pero yo quiero reiterar que las puertas del PP, hasta el uno de marzo, que se cierran las listas electorales, están abiertas a cualquier dirigente que se quiera sumar" afirmaba Feijóo, quien mostraba públicamente incluso su "admiración" por la portavoz parlamentaria de Ciudadanos. El presidente gallego aseguraba haberle explicado a Arrimadas que su rechazo a la coalición es "una opinión madura que nace de todos estos años al frente de la Xunta de Galicia". "Al final, el que se juega la presidencia es el PP y su candidato" sentenciaba.

La intenciones del PP le quedaron bastante claras al secretario general de la Gestora interina de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien el pasado domingo comía en Benavente, a mitad de camino entre Galicia y Madrid, con el número dos del PP gallego, Miguel Ángel Tellado. "No quieren una coalición" afirman fuentes conocedoras del encuentro.

Ciudadanos no tiene representación en el Parlamento de Galicia, apenas un puñado de concejales y unos mil militantes en las cuatro provincias. En 2016, con la candidata independiente Cristina Losada al frente, obtuvo el 3% de los votos, insuficiente para obtener representación dado el corte del 5% que establece la Ley Electoral autonómica. Las últimas encuestas lo sitúan por debajo de ese porcentaje. El 10 de noviembre perdieron, además, los diputados por Coruña y Pontevedra obtenidos en las elecciones generales de abril de 2019.