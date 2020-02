Un Juzgado de Madrid tramita una querella que pide identificar a las personas que autorizaron el vuelo de Delcy

El Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid tramitará una querella que pide identificar a las personas que autorizaron el vuelo a España de la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez mantuvo un encuentro en la noche del 19 al 20 de enero con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, fue presentada el pasado 10 de febrero por el Partido Laócrata de España por la posible comisión de un delito de prevaricación. Esta formación política, fundada hace 2 años y en la que se encuentran antiguos dirigentes del PSOE o Podemos, ha solicitado en sede judicial que se identifique y tome declaración a "todo el personal de AENA, Ministerio de Asuntos Exteriores, y Ministerio de Interior que conoció de la entrada en espacio aéreo Español-Europeo y su posterior tránsito" de la nº 2 del régimen de Maduro.

Tal y como desveló este diario, el Gobierno tuvo que autorizar en origen la orden de vuelo de Delcy Rodríguez, ya que el Falcon privado de la compañía Sky Valet en el que voló a nuestro país era considerado un "avión de Estado". Por tanto, se debió informar al Ejecutivo socailista de su salida antes de iniciarse el vuelo y éste lo autorizó.

En la querella de 18 páginas, se pide que se ordene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "asegurar y custodiar de los planes de vuelo, registros y autorización de entrada y aterrizaje,con expresa mención de los números indicativos del personal diplomático del 'Falcon 900lx' donde viajaba Delcy Rodríguez y del vuelo comercial de Qatar Airways con destino a Doha, cuyo despegue se produjo de la T-4 a las 08.20 horas", en el que se marchó ésta de España.

A su vez, se solicita la identificación y toma de declaración de "todos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, funcionarios y autoridades que intervinieron en el operativo directa o indirectamente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el día 19 y 20 de Enero de 2020, incluido el Comisario de Fronteras", y de "todos los guardias de seguridad privados, que intervinieron en el operativo, en el entorno de la Terminal Ejecutiva y la T-4, en horario de la salida" del vuelo de Delcy Rodríguez a Doha.

También se reclama que se investigue a los asesores del ministro Ábalos que atendieron a la comitiva y a "los gerentes, apoderados y el personal de "Spanish FBO Madrid y Sky Valet que atendió a la comitiva de la vicepresidenta de Venezuela, en las Salas VIP de la Terminal Ejecutiva en el Aeropuerto para que aporten a la causa: contratos, facturas, grabaciones y relación de servicios que realizaron". Es decir, el detalle de las consumiciones que pudieran realizar Ábalos y la nº 2 de Maduro en la Sala VIP.

Recordamos que el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid tramita la denuncia presentada por el Partido Popular, también por supuesta prevaricación, después de que el Juzgado de Instrucción nº 7 aceptara este martes las medidas cautelares solicitadas por la formación política para pedir a Aena que guardara las imágenes grabadas en el aeropuerto. Además, el propio Partido Laócrata presentaba otra querella por prevaricación directamente contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo el pasado 6 de febrero.

La "inaplicación de la Ley de Extranjería" y "el dolo"

La querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid denuncia "la actuación y decisión de los funcionarios o autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería a Dª Delcy Rodríguez, al autorizar el transito por territorio Español-Europeo, estando prohibida por decisión de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE de 13 de noviembre de 2017". Todo ello, sin que la nº 2 de Maduro fuera "detenida, deportada, ni denunciada".

El Partido Laócrata de España también pone de manifiesto "el dolo de los funcionarios o autoridades que ordenaron la inaplicación de la Ley de Extranjería". "Este dolo", añade, "puede inferirse por las distintas versiones que se han dado sobre los hechos hasta seis versiones distintas, discrepando sobre las zonas de tránsito, o no, para decirle la vicepresidenta de Venezuela, que no podía bajar del Avión, no pudiendo entrar en espacio aéreo europeo, y reconociendo en la última versión que estuvo en la sala VIP de la terminal ejecutiva con ella".

"La prohibición también es de entrada en espacio aéreo europeo, pero es que transitó por territorio bajo la soberanía Española al coger una avión comercial, vuelo de Qatar Airways con destino a Doha, el despegue se produjo de la T-4 a las 08.20 horas. Sin cumplir la normativa sobre entrada y salida de los Extranjeros en España", concluye.