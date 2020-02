La paranoia de 'El País': llama ultra a Zapatero para atizar a Vox

El Mundo

Esteban Urreiztieta investiga "las oscuras relaciones de los gobiernos socialistas con el régimen chavista". "El juez rastrea el destino final de los pagos de Chávez a Morodo". Un asunto que apesta, como dice el editorial. "El estrecho vínculo entre el régimen chavista y el embajador socialista se tradujo en un estatus de protegido de Hugo Chávez, que no solo financió a los fundadores de Podemos sino también a este destacado exponente del zapaterismo. La realidad de estas conexiones, sumadas a la ya conocida dependencia ideológica y financiera de Podemos respecto de Caracas, arroja una luz nueva para interpretar el drástico giro que el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha imprimido a la posición diplomática española respecto de Juan Guaidó (...) Por no mencionar el turbio episodio de José Luis Ábalos con la número dos de Maduro en Barajas". Y por cierto, "no es Carmen Calvo quien decide qué interesa a los españoles y qué no", que no se pase de lista. "Sánchez ha volteado el criterio de la política exterior: los españoles tienen derecho a saber qué compromisos ha contraído con el régimen de Maduro". Le guste o no a Calvo.

Federico Jiménez Losantos cree que "además de su cabeza política, cuyo guillotinamiento ya celebran en el marquesado de Galapagar, Ábalos pagará en los juzgados los presuntos delitos cometidos a cuenta del aterrizaje de Delcy en Barajas". "La tasa Delcy está ya pagándola el pueblo español, porque al servir a su creador y financiador político, Podemos ha llevado al gobierno a romper de hecho sus relaciones con EEUU, con la UE y cuantos países contemplan espantados la tragedia de los venezolanos (…) Como avalistas de los ladrones de oro, la tasa Delcy nos va a salir carísima".

El País

Ni mención del Delcygate en portada. Ya se sabe, el tema no interesa a los españoles. Eso sí, vivimos en un desasosiego continuo porque "más de 900.000 civiles sirios huyen en el mayor éxodo de toda la guerra". Y en el colmo de los despropósitos, el periódico del gobierno socio comunista critica que "Vox copia a los ultras polacos con una paga de 100 euros por hijo". Pero si Pedro y Pablo se estarán tirando de los pelos por no haberlo propuesto ellos. La noticia reconoce que "Zapatero ya aplicó el cheque bebé entre 2007 y 2011". Hagamos un silogismo: pagar por tener hijos es de ultras; Zapatero lo hizo; ergo, Zapatero es un ultra.

ABC

"El Rey preside el consejo de ministros sicialcomunista". El periódico de Rubido está entregado en cuerpo y alma al acuerdo PP-Cs. "El acuerdo entre ambos partidos es necesario. Son compatibles, y ese pacto respondería a una necesidad mutua en Cataluña y el País Vasco, donde la amenaza del secesionismo es real, y en Galicia, donde un puñado de votos podría volver a conceder la mayoría a las fuerzas de la extrema izquierda nacionalista junto al PSOE. La confluencia de mensajes al electorado del centro-derecha se convierte así en una exigencia en defensa del constitucionalismo y del puro pragmatismo electoral. Lo contrario es regalar bazas a Pedro Sánchez y a sus ocultas negociaciones con quienes pretenden romper España".

Manuel Marín va a degüello contra Ciudadanos. "Someterse al PP es la única reacción posible de Arrimadas contra la bofetada que ha sacudido" a su partido. "El diagnóstico de descomposición de Ciudadanos es elocuente, y el tratamiento pasa por refundirse en el PP". ¿Sí? Pues eso fue lo que les destruyó, la genial idea de Rivera de querer ser el PP. Dice Marín que Casado es un santo, "la dirección del PP está teniendo un tacto infinito" con Cs. "Mucho más del que tuvo nunca Rivera con la dinamitación de UPYD". "Rivera, y con él Arrimadas, actuaron sin escrúpulos, Rivera no hizo prisioneros. Fulminó UPYD y punto". "Arrimadas busca bálsamos en el PP donde ella y Rivera aplicaron metralla". Perdone, señor Marín, pero si no me falla la memoria Rivera sí ofreció un proyecto común a Rosa Díez y ella entonó el no es no. "Antes o después, la absorción de Cs por el PP tendrá fecha en el calendario", augura. Pues sería una lástima, PP ya hay uno. La mayoría de los votantes de Ciudadanos se quedaron en casa, no votaron al PP porque no les dio la real gana. ¿Por qué lo iban a hacer ahora? Eso es lo que no entendió Rivera, a ver si Arrimadas no repite el error.

La Razón

"Arrimadas incendia el PP con su presión sobre Feijoó". Ya será menos. Lo mismo que en ABC, La Razón intenta humillar a Cs. "En Génova creen que pueden llegar al mismo objetivo, el de concluir la absorción del voto naranja, sin necesidad de perjudicar sus siglas. Para Génova, Cs ha dejado de ser una amenaza". De verdad, chicos, no se entiende la insistencia en pactar con un partido perdedor al que tanto desprecia el PP. Qué aires de superioridad. Esperemos que Arrimadas tenga la dignidad de desaparecer antes de dejarse pisotear de esa manera.