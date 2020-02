Alonso se rebela contra el acuerdo de coalición con Cs y Génova avisa: "Se firmará con o sin su consentimiento"

El líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, se ha rebelado contra el acuerdo alcanzado por Génova con Ciudadanos para concurrir en coalición a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril.

Alonso ha plantado a la dirección nacional de los populares, que le había convocado en Madrid para una reunión este viernes por la mañana para que conociera el acuerdo. Según Génova, la firma del candidato vasco "no es necesaria" para que el pacto con Ciudadanos salga adelante por lo que este viernes por la tarde "se cerrará" el pacto, "esté Alonso o no esté, con o sin su consentimiento". En estos momentos, se están cerrando "los últimos flecos".

Llamadas perdidas y un mensaje

Las desavenencias entre el PP nacional y el vasco comenzaron este jueves a mediodía cuando el negociador naranja, José María Espejo, anunciaba que Cs contaría el próximo 5 de abril con "dos puestos de salida" en Álava y Vizcaya gracias a la negociación con el PP.

Minutos después, el PP vasco hizo saber, a través de Twitter, su descontento por los términos del acuerdo entre Pablo Casado e Inés Arrimadas, aseverando que era un extremo "inasumible" y quejándose por el desconocimiento del pacto.

Las dos versiones

Es tras este momento cuando las versiones de Génova y del PP vasco difieren. Desde la dirección nacional de los populares explican que trataron de ponerse en contacto con Alonso durante toda la tarde de este jueves sin éxito y que, finalmente, "ya tarde", se le envió un mensaje pidiéndole que este viernes acudiera a Génova" para conocer los detalles del acuerdo con Cs, "que no para firmarlo" porque no es necesaria su rúbrica.

En cambio, desde el PP vasco aseguran que fue cerca de las 12 de la noche cuando Génova le comunicó a Alonso que tenía que acudir por la mañana de este viernes a la sede madrileña de los populares, algo que tan tarde le resultaba complicado. Entonces, Alonso le trasladó a la número tres del PP, Ana Beltrán, que no estaba dispuesto a acudir a analizar un acuerdo en el que no había participado el PP vasco y del que tenía constancia por la prensa. "No nos han llamado para negociar", lamentan desde la formación popular.

Los datos

El problema reside en que el PP vasco no ve "asumible" que se den dos puestos de salida a Ciudadanos y recuerdan que su formación en 2016 obtuvo nueve escaños en el Parlamento de Vitoria mientras que Cs se quedó fuera de esa cámara tras lograr apenas un 2% del voto. Los populares vascos consideran desproporcionado un reparto que, de implementarse, daría a los de Arrimadas un elevado porcentaje del futuro grupo parlamentario, que según las encuestas menguaría con respecto a sus miembros actuales.

El plantón de Alonso a la cúpula de Pablo Casado supone un nuevo enfrentamiento con Génova pero no deja en el aire el acuerdo. El plazo para la configuración final de las listas vence dentro de una semana, por lo que aún habría margen para debatir los asientos. Así las cosas, Génova pretende firmar el pacto esta misma tarde.