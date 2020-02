Guerra sucia en el separatismo: las juventudes de la CUP atacan a ERC

#VÍDEO A can ERC en comptes de posar-se l'antifaç per Carnaval, es treuen la màscara. Renegar dels presos post sentència? Defensar lleis que faciliten privatitzacions? Renunciar a la independència per quatre molles de pa? Cony! Qui necessita el PSC. a href="https://t.co/9fpzcxr3UK">pic.twitter.com/9fpzcxr3UK