Temblores en Moncloa: si Maduro habla les deja "con el culo al aire"

El Mundo

"Sánchez da al PNV la vía para romper la caja de las pensiones". Cree Rosell que "el nacionalismo vasco acelera en su hoja de ruta independentista" y que tras la Seguridad Social "lo demás, ya irá llegando, a su debido tiempo. Los peneuvistas se frotan las manos pensando qué pedirán a Sánchez la próxima ronda". De los otros niños mimados de Sánchez, los golpistas, habla Raúl del Pozo por la última bajada de pantalones del presidente con Torra. "Ha propuesto hasta cuatro fechas, sin aceptar la del 24 de febrero, porque quizás tiene cita con el podólogo".

Federico Jiménez Lostantos felicita al gobierno social comunista por su primer mesecito en el poder. "Un centón de mentiras, un millar de trolas, cien mil engaños y un millón de embustes. Desde su composición, Sánchez, coreado por los papagayos y las cotorras que pueblan el banco azul, dice ahora que esa estafa electoral es nada menos que la democracia misma". Y a tragar durante al menos cuatro años.

Mientras, ayer se estrenó como fiscal general del Estado Dolores Delgado, la ministra que garantiza entre risotadas el éxito de los burdeles de información vaginal. Puede Sánchez nombrarla Reina de Inglaterra o Emperatriz de Lavapiés, no por eso dejará de ser una tipeja despreciable e impresentable.

El País

El periódico de Sánchez intenta distraernos con un culebrón que no interesa a nadie. "El PP vasco amenaza con dinamitar la coalición con Cs". Y tras aplaudir hasta rabiar a una tía que llama maricón a un compañero y garantiza el éxito de los prostíbulos —tiene un "currículum intachable", dijo Iglesias de ella, ¿no te da vergüenza, Pablo?, ¿hasta eso te tragas por una poltrona?— nos viene Irenita, la parienta, con un proyecto "para asegurar que solo sí es sí". Pablo, Irene, ¿preguntaréis a las muchachas de las que Delgado se descojona por el éxito de su información vaginal?

ABC

"La Moncloa presionó a Macron para que no recibiera a Guaidó". Pues ya se vio la influencia de Sánchez, le recibieron todos menos él.

Editorial sobre Dolores Delgado. "La idea que tiene Pedro Sánchez sobre la justicia debe ser una pesadilla. Si no fuera así, no se atrevería a proponer a Dolores Delgado. Pero lo ha hecho" y se ha quedado tan fresco. "Es una incongruencia insuperable de Sánchez pedir responsabilidad institucional al PP para que pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial y luego colocar a Dolores Delgado en la Fiscalía General". Pedro el Embustero pidiendo responsabilidad de Estado. Se lo ha puesto fácil al PP. No es no, Pedro, no es no.

Luis Ventoso flipa con las mentiras encadenadas de Moncloa con el caso Delcy. "El sanchismo ha dado orden a sus ministros y apéndices mediáticos de desdeñar el caso" y la orden se sigue a pies juntillas en las teles del Gobierno, La Sexta, TVE, etc. "Pero España todavía es una democracia. Existe prensa profesional, y existe justicia independiente. El sanchismo lo sabe y ha anunciado un plan contra las fake news, que apesta a censura, puesto que será el Gobierno más mendaz que hemos conocido quien decida qué medio miente". Sánchez centinela de las mentiras, manda narices.

Lo mejor de todo este culebrón es que, como dice Agustín Pery, "Moncloa depende de que Caracas calle y no les deje con el culo al aire". Y ser rehén de la boquita de Maduro es para no pegar ojo. No me gustaría estar en su pellejo. Ábalos da hasta penilla.

La Razón

"Moncloa ocultó a Portugal que Delcy cruzó su espacio aéreo". Joder, la cosa se complica cada día más. Dicen que la mentira tiene unas patas muy cortas, pero en este caso está cruzando océanos, países, continentes… Sandra Golpe dice que ver para creer. "No me digas que no te resulta absurdo que, a estas alturas de la telenovela Delcygate, aun no nos haya aclarado qué pasó exactamente aquella noche en Barajas con ella y con su séquito de personas y maletas valiosas, con el ministro Ábalos y su misterioso acompañante (…) ¿Tan grave fue?". Drogas, asesinatos… ¿qué pasó allí para que se esfuercen tanto en ocultarlo? Hay vídeos, hay testigos... yo iría desembuchando antes de que lo hagan otros.

La Vanguardia

El periódico catalán se regodea del castigo de Sánchez a Madrid por ser los niños malos que no le rinden pleitesía. "Hacienda quiere armonizar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio" para jorobar a los madrileños que no le votan mientras regala al País Vasco la Seguridad Social y a Cataluña lo que le pidan. Madrileños, Sánchez viene a por nosotros, a las barricadas, no pasarán.