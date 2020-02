Victoria de Podemos en la primera batalla: Irene Montero tumba a Campos y Calvo y se apunta “el tanto” del ‘sí es sí’

Podemos 1-PSOE 0. Los morados han ganado la primera batalla en el seno de la coalición progresista. Una primera gran crisis en la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha impuesto al criterio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la vicepresidencia primera, Carmen Calvo, en la inclusión del ‘sí es sí’ -la reforma penal para los delitos de agresión sexual-, en la Ley de Igualdad Sexual, y no integrado en una reforma "más amplia y global" del Código Penal, como pretendían Campos y Calvo.

Según fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital, el "tanto se lo apuntará Montero" y su Ley del ‘sí es sí’ será aprobada previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo 3 de marzo, justo a tiempo para estar en vigor antes del 8-M, día de la huelga feminista que el año pasado monopolizó las críticas a la sentencia de ‘la manada’.

Las discrepancias se subsanaron en la reunión de coordinación del gobierno progresista el jueves por la mañana tras la que se verbalizó el malestar de los representantes de Podemos por parte de Pablo Echenique y Ione Belarra. Desde PSOE y Gobierno, la portavoz, Adriana Lastra, y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, fueron los encargados de aplacar el malestar. "Acordamos enlazarnos" y acabar con las "discrepancias" que reconocieron públicamente algunos miembros de Podemos como Jaume Asens. La fórmula de resolución del conflicto: "ésta vez ganan ellos, ya ganaremos nosotros la próxima".

Tanto a favor para Irene Montero a costa de su predecesora en la responsabilidad de las políticas de Igualdad, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien respira por la herida de haber sido despojada de esas funciones. "Todo el Gobierno está detrás de esta Ley. La impulsa la ministra de Igualdad y, si me lo permiten, desde que yo dije en el Congreso de los Diputados sólo ‘sí es sí’, no hemos parado ni un minuto para alcanzarla. Declaraciones de la vicepresidenta en Moncloa en la que daba una de cal y otra de arena: "Estamos avanzando mucho y muy bien. Sabemos que está ahí la fecha del 8 de marzo y en eso estamos. Ayer estuvimos trabajando en esto toda la tarde. La ministra de Igualdad no ha parado de trabajar en esto y lo vamos a conseguir".

Las fuentes consultadas apuntan al "obvio malestar" de Calvo que enmarcan no obstante en la "normalidad" de que "cada ministro busca su espacio y su protagonismo". Explican que hay que trascender de lo "anecdótico" y "poner las luces largas" porque Podemos está haciendo "su papel". "¿Quién defendió el nombramiento de Dolores Delgado?" tras haber pedido su dimisión en el pasado, preguntan de forma retórica. "¿Quién fue a ver al Rey?", en el Consejo de Ministros del martes en Zarzuela, preguntan nuevamente para concluir que "la tranquilidad" con la que Podemos está transitando hacia un papel institucional es lo relevante. Ésa es la principal victoria para un Gobierno que asume que, a veces, hay que hacer cesiones para conseguir la estabilidad de la coalición, y el caso de la Ley de Igualdad es la primera que hace el PSOE.