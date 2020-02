Cs suspende sus votaciones internas por un fallo masivo e Igea dice que está en riesgo la imagen del partido

Ciudadanos finalmente ha decidido suspender el proceso de votación por vía telemática para elegir a los compromisarios que les representarán en la Asamblea de marzo, después de que los afiliados hayan tenido problemas en las primeras horas por el colapso de los servidores informáticos.

"Ante el grave perjuicio provocado por la empresa Scytl, contratada por Ciudadanos para prestar el servicio de votación electrónica, la Comisión de Garantías ha decidido, a instancias de la Comisión Gestora, por acuerdo unánime, hoy 22 de febrero a las 17:00h, aplazar el proceso de votación para la elección de compromisarios de la V Asamblea General, así como los procesos de primarias para la elección del cabeza de lista para las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco del próximo 5 de abril", ha señalado la formación en un comunicado.

Según la empresa informática encargada del proceso que se iba a desarrollar desde la pasada medianoche hasta las 21.00 horas de este sábado, "desde las primeras horas se ha detectado una incidencia en el servicio que ha causado la ralentización del sistema para acceder al portal de votación y, como consecuencia, los votantes han tenido dificultades para conectarse al sistema y emitir su voto", afirma Scytl.

"Es imposible votar"

"¿Os imagináis ir al colegio electoral y que esté cerrado? ¡Pues así nos sentimos miles de afiliados!", "Ha transcurrido un tercio del tiempo de votación y es imposible votar" o "El sistema informático no está funcionando. Tras 9 largas horas intentando votar, me ha sido imposible" son algunas de las quejas de militantes en Twitter que ha retuiteado el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al frente de la corriente crítica de la formación.

Lamentan las molestias pic.twitter.com/cQfNbp1hYF — Xavier Pericay (@xpericay) February 22, 2020

Igea: "Se pone en riesgo la imagen de Cs"

Antes de un encuentro con los afiliados de Cs en Valencia, Igea ha asegurado que ellos advirtieron desde hace meses "que la opción del voto telemático no era una buena idea" por tratarse de "una opción frágil y cuestionada" y que "pone en riesgo la imagen del partido".

"Los militantes de ciudadanos no se merecen lo que está ocurriendo hoy. Es absolutamente inadmisible", ha afirmado Igea, que advierte de que no se presentará a las primarias contra Inés Arrimadas si no hay un sistema "fiable" y también ha reclamado a la gestora de Cs que "haga una declaración valiente y que asegure a todos los militantes de este partido y se va a poder votar con sistema limpio seguro y en urna".

Cambio de fechas

Las nuevas fechas para llevar a cabo las elecciones serán el día 29 de febrero desde las 00:01 horas hasta las 21:00 horas para el voto telemático. Las elecciones presenciales serán el 1 de marzo entre las 10:00 y las 19:00 horas.

En el caso de la votación de primarias para la elección del cabeza de lista para las elecciones autonómicas en País Vasco y Galicia se realizarán de forma telemática el 26 de febrero desde las 00:01 horas hasta el día siguiente a las 19:00 horas.

Inicialmente estaba previsto que la votación telemática fuera este sábado y mañana domingo la presencial en aquellas provincias en las que lo solicitara más de un 5% de los afiliados, lo que ha ocurrido en Valladolid, Albacete, Málaga, Jerez dela Frontera, Toledo, Sevilla y Zaragoza.

Las bases deberán decidir en ella quiénes los representarán en un cónclave en el que su composición será decisiva para determinar cómo queda la enmienda a la totalidad a los Estatutos que ha presentado Igea y que por la correlación de fuerzas será muy difícil que salga adelante.

Aparte de los 355 compromisarios electos, la Asamblea, de partida, cuenta con los miembros de Consejo General saliente (unos 160), más los 16 que forman parte de la gestora y los integrantes de la nueva ejecutiva (entre 20 y 50) que, salvo sorpresas, liderará Inés Arrimadas.

Por tanto, salvo los compromisarios que pueda conseguir Igea entre este sábado y mañana, todos los demás son afines a la dirección interina, que estaba al lado de Albert Rivera, y a Arrimadas.

Aunque la cifra de militantes de Ciudadanos asciende a 27.402, son 20.979 los que podrán participar en todo el proceso porque cumplen con los requisitos de estar al corriente del pago de la cuota y tener una antigüedad en el partido de al menos seis meses.