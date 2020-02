Las discrepancias en el pacto con Cs marcan el adiós de Alfonso Alonso

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha comunicado a Alfonso Alonso que no será candidato en las próximas elecciones vascas del 5 de abril. Así lo ha anunciado el que fuera ministro de Sanidad con Mariano Rajoy este domingo en un mensaje en Twitter en el que explica que "Casado me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas", y agradece el apoyo a sus compañeros de formación.

El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020

Una semana de desencuentros

Termina así una semana marcada por los desencuentros entre Génova y el PP vasco a cuenta del pacto que han firmado los populares con Ciudadanos para los próximos comicios en esa comunidad del día 5 de abril.

Desde que comenzaran las negociaciones con los naranjas, los populares vascos se habían quejado de que no se les permitía participar en ellas y fue el jueves cuando, mediante un escrito en Twitter, explicaron que les parecía "inasumible" dar "dos puestos de salida" a los de Inés Arrimadas, tal y como Cs había acordado con Génova.

Pero el choque más sonado se produjo el pasado viernes cuando Alfonso Alonso se negó a acudir a la sede del PP en Madrid para conocer los detalles del acuerdo. Sin el visto bueno del exministros, desde la dirección nacional de los populares siguieron hacía delante y cerraron el pacto por el que acudirán en coalición con los naranjas a esas elecciones autonómicas bajo el nombre PP+Cs.

Tras conocerse la firma del acuerdo, los populares vascos rebajaban ligeramente la tensión con un nuevo escrito en las redes sociales en el que aseguraban que "siempre" habían "defendido una coalición con Cs para reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco" pero avisaban: "Queda tiempo para ajustarlo a la realidad del proyecto de centro derecha que lidera PP vasco en nuestra tierra".

Confirmado como candidato hace 12 días

Fuentes de los populares vascos informaban también en ese momento de que Alonso no se planteaba dimitir tras este enfrentamiento después de haber sido ratificado como candidato el pasado 11 de febrero por el Comité Electoral Nacional del PP junto al gallego Alberto Núñez Feijóo.

La confirmación se produjo también en un clima de tensión ya que durante los días anteriores desde Génova evitaban secundar al que fuera exministro de Sanidad como número uno de los populares, algo que molestó a los populares vascos. Diferencias irreconciliables que han terminado con Casado retirando a Alonso de la carrera por Ajuria Enea.

El PP vasco: "No ha sido de mutuo acuerdo"

Por su parte, desde el PP vasco aseguran que la decisión de que Alfonso Alonso no sea candidato no se ha adoptado de "mutuo acuerdo" con el presidente de los populares vascos, sino que ha sido una decisión impuesta por Pablo Casado.

Difieren así de la versión que ha dado García Egea en rueda de prensa este domingo en la que ha asegurado que: "Esta decisión se produce después de una conversación con Alonso y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso que se ha desplazado hoy a Madrid".