El preso Sànchez aprovecha un permiso para plantarse en un plató de TV3

El preso Jordi Sànchez, condenado a nueve años de cárcel por sedición, ha aprovechado un permiso penitenciario para presentarse en un plató de TV3 y cargar contra ERC y su compañero de presidio Oriol Junqueras. A pesar de que entre las prerrogativas de los permisos carcelarios no consta precisamente la de hacer declaraciones a los medios ni mucho menos conceder entrevistas, Sànchez no ha tenido ningún problema para aceptar la oferta de la televisión autonómica y aparecer este sábado por la noche en el programa de actualidad política "Preguntes Freqüents".

En ese marco, Sànchez ha arremetido contra ERC y su líder, Oriol Junqueras, de quien ha asegurado que en octubre de 2017 presionaba a Carles Puigdemont para que proclamara la república cuando en realidad quería que convocara elecciones. Así, manifestó: "A la unilateralidad llegamos por decisiones de desunión del independentismo, de tacticismo electoral de algunos. Y llegamos a pesar de que los actores que estaban en esa mesa no querían llegar a esa decisión. No sé hasta qué punto una parte de los que estaban en esa mesa y formaban parte del gobierno defendían que es necesario llegar a la declaración de independencia y esperaban que el presidente Puigdemont convocase elecciones".

Tras esa elíptica introducción y urgido por la entrevistadora, Sànchez concreta: "Hablo de ERC y lo digo sin reparos y porque yo había tenido conversaciones con Oriol Junqueras antes de entrar en la prisión y sé que él esa opción (la unilateralidad) no la veía como primera y a mí me consta que para el presidente Puigdemont esa opción tampoco era la primera, pero pasó lo que está pasando lamentablemente con demasiada frecuencia, que es que las elecciones llevan a una rivalidad excesiva entre partidos y aquí todo el mundo intenta sacar ventaja sobre los escenarios que se pueden producir. Y yo no estoy del todo convencido de que las exigencias de ir a una declaración por parte de quien las hizo tuviera claro que se acabaría produciendo. Puede que estos pidiesen una declaración de independencia pensando que habría elecciones".

No se subiría al coche de la Guardia Civil

En cuanto al asedio a la consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017, el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha asegurado que volvería a actuar como lo hizo, salvo en lo de subirse al coche de la Guardia Civil. Probablemente no lo haría (subirse al coche) porque posteriormente he visto que eso fue utilizado por muchos medios de comunicación y por la Fiscalía para justificar lo que era injustificable y no tenía ninguna trascendencia, pero sería la única cosa que probablemente no haría si hoy me volviese a encontrar en las mismas circunstancias".

Defensa de Puigdemont

Sànchez ha aprovechado también la entrevista para justificar que Puigdemont huyera de la justicia. Así, ha declarado que en una conversación que tuvo con él durante los primeros días de su encarcelamiento le dijo que "la prisión no nos ayuda". También ha calificado el supuesto exilio de Puigdemont como "una cárcel sin barrotes" y ha insistido en que el prófugo tenía el deber de "mantener la dignidad de la institución".