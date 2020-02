Génova trata de evitar nuevos escándalos internos y pide a sus dirigentes "remar juntos" tras nombrar a Iturgaiz

A un mes de que comience la campaña electoral para las próximas elecciones gallegas y vascas del 5 de abril, Génova quiere que se calmen las aguas tras unos días de absoluta tensión que han culminado con el cese de Alfonso Alonso y su sustitución por Carlos Iturgaiz.

La dirección de los populares buscan evitar una nueva polémica y, para ello, este lunes están pidiendo a sus dirigentes territoriales que "remen juntos" en la misma dirección. Un ruego que ha trasladado públicamente el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos: "Nos jugamos mucho", ha asegurado.

Mientras tanto, en Génova esperan a la rueda de prensa que este lunes a las siete de la tarde ofrecerá el propio Alfonso Alonso desde Vitoria. Creen que dará entonces un paso atrás ya que aún sigue siendo presidente del PP vasco. Eso sí, es tan solo una intuición ya que "nadie" de su entorno les ha trasladado cuál será el mensaje de Alonso en esa comparecencia.

Hasta entonces, la mayor parte de los dirigentes del PP que se han pronunciado en público atienden al llamamiento de unidad de Génova y aplauden la designación de Carlos Iturgaiz. Tan solo en privado suenan algunas voces que apuntan a que "no era el momento" de tomar esta decisión porque los resultados en el País Vasco no se prevé que sean buenos: "A ver quién defiende la unión con Cs cuando se la peguen el día cinco", apuntan los más pesimistas.

Feijóo no se pronuncia sobre las formas

Una de las declaraciones más destacadas de la mañana ha sido la del otro candidato que se la juega en las urnas el próximo día 5 de abril: el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.

El popular tenía buenas palabras tanto para el candidato saliente como para el entrante en el País Vasco: "Ustedes conocen mi admiración política y personal por Alfonso Alonso pero no puedo ocultar mi relación de afecto y admiración por un viejo amigo como es Iturgaiz", comenzaba Feijóo que explicaba que los dos han sido "claves para entender lo que ha sido el PP vasco, un partido de gente heroica".

Feijóo evitaba entrar a valorar "las formas" del cese de Alonso: "No tengo toda la información de lo que ha pasado por lo que prefiero no entrar a valorar", afirmaba el popular que terminaba diciendo que "en política, a veces las cosas no son lo que parecen y a veces las cosas tienen unas razones que no todos conocemos con detalle".