Feijóo, sobre Vox: "Honradamente creo que no va a tener representación parlamentaria en Galicia"

Alberto Núñez Feijóo cree que Vox no va entrar en el Parlamento de Galicia en las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril. Así lo ha asegurado en un desayuno informativo que ha protagonizado en Madrid al que ha asistido la cúpula de Génova encabezada por Pablo Casado.

El dardo contra los de Santiago Abascal ha sido directo: "Soy objeto de todas las calificaciones y descalificaciones posibles por parte de esa formación política, pero no me preocupa porque los gallegos me conocen bien", ha comenzado para después continuar: "Lo que puede ocurrir es que esa formación política no conozca bien a Galicia y, en mi opinión, es lo que ocurre", ha sentenciado.

Pero el presidente de Galicia no lo ha dejado ahí: "Si ustedes quieren que Feijóo se vaya de la Xunta pueden votar a esa formación porque su objetivo es que me vaya". En eso "coinciden plenamente", a juicio del popular, con los "nacionalistas, los populistas y los socialistas gallegos".

Sobre los posibles pactos tras las elecciones, Feijóo ha explicado que quiere ser "libre". "Quiero hacerlo con la libertad de deberme solo a los gallegos, porque siempre he creído que son los ciudadanos los que deben condicionar a sus gobernantes".

Contra Cs

Dardo tras dardo. Feijóo también ha tenido palabras para Ciudadanos en este desayuno informativo. Según el presidente gallego, "Cs es un partido que cambia de opinión demasiadas veces. El germen de la moción de censura contra el Gobierno del PP ha sido Cs", ha iniciado su invectiva.

Por ello, de cara a una posible integración de miembros naranjas en sus listas, Feijóo ha explicado que "en lo que que el partido me pida" intentará "que fructifiquen acuerdos sólidos, leales y sinceros entre PP y Cs".

Lo que no va a aceptar el líder gallego del PP es un acuerdo temporal: "Si la propuesta de Cs es utilizar el vehículo del PP para conseguir diputados bajo el paraguas de la estabilidad y la unión, y finalizado el periodo electoral, constituyen un grupo parlamentario independiente del PP, los gallegos no enterarán que lo que motiva la unidad y la estabilidad política se convierta en división e inestabilidad política a los cinco minutos de cerradas las urnas y yo tampoco".