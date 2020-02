Feijóo, sobre Vox: "Honradamente creo que no va a tener representación parlamentaria en Galicia"

Alberto Núñez Feijóo cree que Vox no va entrar en el Parlamento de Galicia en las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril. Así lo ha asegurado en un desayuno informativo que ha protagonizado en Madrid al que ha asistido la cúpula de Génova encabezada por Pablo Casado.

El dardo contra los de Santiago Abascal ha sido directo: "Soy objeto de todas las calificaciones y descalificaciones posibles por parte de esa formación política, pero no me preocupa porque los gallegos me conocen bien", ha comenzado para después continuar: "Lo que puede ocurrir es que esa formación política no conozca bien a Galicia y, en mi opinión, es lo que ocurre", ha sentenciado.

Pero el presidente de Galicia no lo ha dejado ahí: "Si ustedes quieren que Feijóo se vaya de la Xunta pueden votar a esa formación porque su objetivo es que me vaya". En eso "coinciden plenamente", a juicio del popular, con los "nacionalistas, los populistas y los socialistas gallegos".

Dardo tras dardo, también ha tenido palabras para Ciudadanos: "Fueron el germen de la moción de censura" contra Mariano Rajoy.

