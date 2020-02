La consejera balear rechaza dimitir porque la explotación sexual de menores ocurre "en toda España"

La consejera de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno balear, Fina Santiago, ha asegurado este martes que el problema de la explotación sexual de menores "está presente en toda España" y ha rechazado dimitir, como le ha pedido el PP durante una interpelación parlamentaria.

"Todas las Comunidades Autónomas tenemos este problema. ¿Pedirán la dimisión de todas las consejeras?", ha advertido Santiago, en un acalorado debate en el pleno en el que el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha llamado al orden a los diputados.

Santiago ha mencionado como ejemplo un pliego de la Comunidad de Madrid para un contrato de gestión de pisos para menores tuteladas "susceptibles de ser víctimas de trata", dirigido a niñas de entre 12 y 17 años y elaborado en 2017. En este sentido, la consejera ha señalado a la diputada popular Margalida Durán que el PP ha gobernado "más de 20 años" en Madrid.

Por ello, Santiago ha defendido que la explotación sexual de menores tuteladas "es un problema social muy grave que no es sólo de Baleares y que no se arregla con una dimisión".

Además, la consejera ha defendido que se ha actuado en Baleares, y que si se han detectado 16 casos en el Consell es porque se introdujeron mecanismos para poder clasificarlos, diferenciarlos de otro tipo de abusos sexuales y notificarlos formalmente.Según ella, gracias a la "coordinación" que "durante estos cuatro años se han desmontado más de 30 redes de estas características".

La consejera ha pedido distinguir entre los menores tutelados por los Consejos Insulares y los menores con medidas de justicia juvenil, que son sobre los que tiene competencias el Gobierno balear.

En esta línea, Santiago ha insistido en que no tiene capacidad de actuar sobre la política de los Consejos, a los que ha pedido "no ningunear", y ha remarcado que si intentara exigir los expedientes de menores se expondría a una denuncia.

"Yo no soy la comandante en jefe de los servicios sociales", le ha dicho a Durán, argumentando que el Govern no puede "dar órdenes" a los Consells respecto a las competencias que tienen transferidas.

Por su parte, la diputada del PP Margalida Durán ha denunciado que la oposición no puede "valorar el trabajo hecho" porque el Gobierno balear "la tapa" y ha reivindicado que "no hay nada más constructivo que una comisión de investigación". Además, ha considerado que Santiago no dimite "porque entonces también se tendrían que cargar a la consejera de menores de Menorca y a Javier de Juan", presidente del IMAS.