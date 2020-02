PSOE y Podemos rechazan una comisión de investigación sobre los menores de Baleares en una nueva ofensiva parlamentaria

La ofensiva parlamentaria continúa. Del Congreso al Senado, la oposición ha llevado a la cámara alta el caso de las menores de Baleares prostituidas en centros tutelados por el gobierno autonómico de PSOE y Podemos. Como ya ocurriera la semana pasada en la cámara baja, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fue nuevamente acorralado por Ciudadanos y el PP al reprocharle que su partido y el PSOE votaran en contra de la comisión de investigación en el parlamento de las Islas Baleares.

Un asunto por el que le preguntó en primer lugar la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, denunciando las "lágrimas de cocodrilo" de Iglesias y su "feminismo asimétrico" que explicó de la siguiente forma: "Si agreden a mujeres de guardias civiles, no importa; si agreden a la señora Arrimadas y a mí misma, no importa; ahora parece que si son menores agredidas en centros tutelados por ustedes, no importa. Es una vergüenza", reprochó Roldán para concluir que Iglesias "en su afán por mantener la poltrona usted le va a a hacer más servicio (a Sánchez) que los diputados del PSOE".

En su respuesta, Iglesias se refirió al "caso gravísimo" y comprometió su "deseo de que se depuren todas las responsabilidades y esta investigación llegue hasta el fondo" de la cuestión. Pero al tiempo, manifestó su "tristeza" por el tono de la intervención y se preguntó "si es razonable que cuando hablamos de niñas prostituidas, usted hable al tiempo de la tesis de Pedro Sánchez" evidenciando que "usted está más preocupada por sus intereses que por las menores".

El segundo asalto, de manos de la senadora del PP, María Adelaida Pedrosa Roldán, fue más bronco aún. La parlamentaria a del PP acusó a PSOE y Podemos de "amparar a los abusadores" en este caso que comparó con la ocultación de pruebas de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, socia de Iglesias, a quien le echó en cara su amparo al caso de abuso sexual que protagonizó su ex marido: "Mónica Oltra ocultó pruebas durante cuatro meses; la Fiscalía señala que desde la Consejería nunca atendió a la niña" acosada por su entonces pareja.

Iglesias calificó de "repugnante" la "utilización política" porque "ustedes dan cobertura a los acosadores". Y prometió que su Ley de protección a la infancia servirá para luchar contra "todas las formas de violencia" que incluirá nuevos protocolos de prevención y que aportará "la creación de la figura del coordinación de protección.

"No" a una comisión de investigación

Un asunto que no se circunscribió sólo al Senado. En el Congreso, la oposición elevó al pleno una votación sobre la creación de una comisión de investigación sobre los abusos y violaciones a menores tuteladas de Baleares a la que se negaron PSOE y Podemos.

Partido Popular, Ciudadanos y Vox sumaron fuerzas en el debate parlamentario para "descubrir la verdad hasta el final". La encargada de defender la Proposición no de Ley fue la diputada naranja, Marta Martín, quien exigió "saber qué ha fallado" en este caso y "que se asuman responsabilidades apartando a aquellos políticos que impidan investigar estos casos tan graves".

Desde el PSOE, su diputado Pere Joan Pons excusó su voto negativo a esta iniciativa afirmando que el tema "ya está judicializado" y que la creación de una comisión de investigación "pondría a las menores en el centro de la batalla política".

Más allá fue la representante de Podemos Mar García Puig que dirigió su ataque contra Ciudadanos: "Si conservan la decencia y si no quieren que se les caiga la cara al suelo de vergüenza cada vez que hablan de los abusos sexuales contra la infancia, rompan los lazos que les unen a la ultraderecha y pongan fin al demencial pin parental con el que quieren privar derechos a nuestra infancia".

PP y Vox piden "la verdad"

En el extremo opuesto, la diputada popular Marga Prohens se dirigió al PSOE y a Podemos tras estas palabras asegurando que "son complices de los que ocultan los hechos. No nos van a callar, esto se llama democracia o jarabe democrático", se encaraba a la bancada morada recordando unas palabras del propio Pablo Iglesias.

Mireia Borrás, diputada de Vox, explicó también que es llamativo que "los mismos que frenan esta comisión de investigación son los que en este gobierno ocupan las carteras de protección a la infancia".