La puesta de largo de Delgado como fiscal general en el Supremo: apadrinada por Pumpido y con muchos asientos vacíos

Dolores Delgado ha tomado posesión de su cargo como nueva fiscal general del Estado en un acto solemne en el Tribunal Supremo este miércoles. Una ceremonia breve en la que ha estado apadrinada por el magistrado del Tribunal Constitucional y ex fiscal general, Cándido Conde-Pumpido y que se ha celebrado en un salón de plenos con filas enteras vacías.

"Normalmente en este tipo de actos, la sala está llena a rebosar y si no llegas con mucha antelación no encuentras sitio y te quedas de pie. Hoy había filas enteras disponibles y nos han pedido que nos sentemos delante para que no se notaran las sillas vacías", aseguraba a Libertad Digital un asistente al acto. "Faltaban muchísimos magistrados del Tribunal Supremo, descontentos con el nombramiento como fiscal de Delgado, tras ser ministra de Justicia", añadían.

También ha sido muy comentado el tándem en la toma de posesión que ha protagonizado Delgado junto a su padrino Conde-Pumpido. Lo cierto es que su nombramiento como nueva fiscal general no ha sido muy bien recibido en el mundo fiscal y judicial. Las filas vacías en el acto han sido una prueba de ello.

En el salón de plenos, el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, presidía una ceremonia protocolaria en la que se ha leído el real decreto con el nombramiento mientras Delgado, fuera de la sala, esperaba a que su padrino la acompañara al interior. "Hoy justo hace treinta años", comentaba la nueva fiscal general en un corrillo a los periodistas tras concluir el acto, "prometí mi cargo como fiscal en su primer destino en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estoy muy contenta con reencontrarme con periodistas del mundo judicial", añadía una exultante Delgado.

Delgado ha estado arropada por altos cargos de la Fiscalía como el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el que fuese su superior en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; o su antecesora al frente de la Fiscalía General, María José Segarra.

También han asistido al acto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, varios miembros del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Juan José González Rivas, además de magistrados del Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que ella nombró cuando era ministra de Justicia.

Del Supremo Delgado se ha desplazado a la sede de la Fiscalía General del Estado para presentarse a sus compañeros en esta nueva etapa. Previamente, por la mañana, prometía su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela con el ministro de Justicia como notario mayor del reino y en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo.

Delgado elige al exportavoz de la UPF como su nº 2

Apenas unas horas después de tomar posesión como nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado nombraba al exportavoz la Unión Progresista de Fiscales UPF, Álvaro García, como nuevo fiscal jefe de la Secretaria Técnica, es decir su número 2.

Álvaro García dirigirá el consejo asesor de la fiscal general y se encargará de dirigir el día a día del Ministerio Público. Es un puesto clave junto al del teniente fiscal del Supremo, pendiente de ser renovado y que actualmente ocupa Luis Navajas. El exportavoz de la UPF es amigo personal de Delgado y coincidió con ella en el actual Consejo Fiscal. Además, García, fiscal de Medio Ambiente en Galicia, se encargó del juicio por el caso Prestige.