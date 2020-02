Nace Unión 78: "Ha llegado el momento de hacer visible en la calle nuestra discrepancia cívica"

María San Gil, Rosa Díez, Fernando Savater, Carlos Urquijo, David Cuadrado, David Mejía… y numerosas personalidades han sumado fuerzas para presentar en Madrid de la plataforma Unión 78. Este grupo de "constitucionalistas activos" ha elegido este miércoles, día en el que el Gobierno reúne en la Moncloa su mesa de diálogo con los separatistas, para dar a conocer esta iniciativa que busca "defender en la calle lo que nos une".

Una plataforma de "activismo político no institucional y sin pretensiones electorales" que nace de "la grave preocupación que les inspira la composición del actual gobierno" que se apoya "en grupos políticos separatistas o vinculados al muy reciente terrorismo", y en la que también participan, entre otros, Rubén Múgica, Albert Boadella, José Luis Garci, Elvira Roca…

Para mostrar su descontento, anuncian "movilizaciones en las calles" en las que convocarán "a ciudadanos pero no a los partidos". La primera de ellas, la pretenden celebrar "antes de la Semana Santa" en la capital.

"Ha llegado el momento de hacer visible en la calle nuestra discrepancia cívica" porque "cada medida de Gobierno es peor que la anterior", ha sentenciado durante la presentación la exdirigente del PP vasco, María San Gil. Por su parte, Rosa Díez ha recordado la creación del movimiento Basta Ya, algo que a su juicio, vuelve a ser necesario en estos momentos "a nivel nacional".

"No pueden hacer concesiones con lo que no es suyo"

Fernando Savater ha explicado que su intención no es "poner en cuestión todas" las decisiones del Gobierno, pero "no podemos pasar de una nación cívica a una nación étnica". "Cataluña es tan mía como del señor Torra. Tengo todo el derecho del mundo a decidir sobre ella".

"Queremos demostrar que hay muchos ciudadanos que estamos dispuestos a dar la lata, no queremos sustituir a los políticos pero no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo", ha sentenciado. "No podemos consentir que otros en nuestro nombre nos quiten pedacitos de ciudadanía para dárselo a unos señores voraces que están haciendo sus pinitos territoriales", ha añadido.

En el acto celebrado en el Hotel Wellington de Madrid también ha intervenido el socialista Jesús Cuadrado que ha explicado que "ya no se siente representado" por el PSOE actual. "Un PSOE que este miércoles se va a sentar en una mesa con ministros partidos de la autodeterminación y que no representan a millones de españoles que se siguen identificando con el PSOE". Cuadrado ha hecho un llamamiento a los socialistas "para que rompan con esa dependencia" de los separatistas "que es muy grave, mortal para el PSOE".