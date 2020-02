Sánchez arroja a Casado la dimisión de Alonso para defender su mesa de diálogo

La grave crisis que ha vivido el Partido Popular en los últimos días en el País Vasco, que ha culminado con la dimisión de Alfonso Alonso, ha sido utilizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para atacar al líder de la oposición, Pablo Casado, durante la sesión de control de este miércoles.

El presidente del PP le preguntaba a Sánchez por "si iba a garantizar la igualdad entre todos los españoles" con la celebración este miércoles de la mesa de diálogo de Cataluña, y el líder del Ejecutivo aprovechaba para lanzarle el dardo: "No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad, y esto no lo digo, lo dice el señor Alonso que para explicar su dimisión dijo 'que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España'".

"La mesa de despiece"

Antes de que Sánchez le arrojara la dimisión de Alonso, Casado le preguntaba por "cómo pretende garantizar la igualdad entre los españoles" con la celebración este miércoles por la tarde de una "mesa de despiece de la soberanía nacional" en Cataluña con los separatistas. "Pretende resetear nuestra democracia y demoler la Constitución", le afeaba.

"Lo hace con una apariencia de cumbre de Estado y se lleva hasta al ministro de Sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar la crisis del coronavirus", ha recordado Casado que cree que que con esta mesa de diálogo, Sánchez está "abriendo el zoco a la autodeterminación".

El líder del PP también ha pedido que "no llame diálogo a lo que es una humillación sorteando la Constitución" y ha asegurado que "el PP es la garantía de que nadie va a discriminar a un español viva donde viva y todo a pesar de lo que van a hacer esta misma tarde".

Sánchez le pide "empatía"

"Después de 7 años de Gobierno del PP, dos referéndum ilegales, una declaración unilateral de independencia y haber multiplicado por cuatro a los que se consideran independentistas, lecciones las justas", contestaba Sánchez a Casado que incluso le pedía "algo de empatía y corresponsabilidad" en Cataluña.

"Hemos heredado un autentico fiasco en lo territorial", continuaba el presidente del Gobierno que terminaba acusando a "los actuales líderes del PP" de confundir "igualdad con uniformidad".

Al independentismo: "Ustedes son importantes"

El contraste ha sido lo más llamativo en esta sesión de control en la que, justo después del rifirrafe con Pablo Casado, Sánchez vertía su mejor versión a preguntas de Laura Borrás, de JxCat. La dirigente independentista le echaba en cara al presidente del Gobierno "las excusas que PP y PSOE han dado desde 2012 porque el derecho de autodeterminación no cabe en la Constitución. Pues denla un poco de sí, porque el resultado es que nos vamos". La respuesta del presidente del Gobierno fue de lo más comedida.

Sánchez quiso "agradecerle el tono de la pregunta" y destacó que "hoy se va a producir un hecho importante en la política catalana y española. Después de 10 años de desencuentros, agravios y reproches, vamos a iniciar el camino de la mesa de diálogo" que, según el jefe del Ejecutivo, "será largo, difícil y complejo" pero que confió en que "sirva para el reencuentro entre los catalanes". Y le añadió: "Ustedes son importantes, son importantes. Nosotros vamos a ir con el mejor de los ánimos y esperemos que esta mesa dé pronto los frutos".