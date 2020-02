Aznar, a González sobre la mesa con los separatistas: "Tú no lo hubieras hecho y yo tampoco"

Un día después de que el Gobierno y los separatistas se reunieran en la Moncloa, los expresidentes José María Aznar y Felipe González han compartido un coloquio en Madrid en el que esa mesa de diálogo ha copado gran parte del debate.

González ha comenzado asegurando que en el encuentro de este miércoles "no pasó nada formalmente. Y en la siguiente, probablemente seguirá sin pasar nada y parece que eso tiene que ver con la aprobación del techo de gasto. Qué necesidad hay de mezclar una cosa con otra", se ha preguntado.

Inmediatamente después tomaba la palabra su predecesor, José María Aznar, que discrepaba rotundamente con el socialista: "No es que no tuviera consecuencias. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español".

"Tú no la hubieras hecho y yo tampoco"

Según el expresidente popular, el mero hecho de "que se acepte como algo normal que el Gobierno de España tenga una relación bilateral con el gobierno de una comunidad autónoma de España es algo que realmente choca con la idea de los constituyentes y de la Transición". "Tú no la hubieras hecho y yo tampoco", le ha espetado Casado a Gónzález.

Tras ello, González explicaba que había tratado de "desdramatizar", si bien ha reconocido que no era por "por falta de preocupación". El expresidente ha añadido que lo que ha pasado en las últimas semanas "es una performance para lo que viene después en el otoño de elecciones catalanas en una pelea de división entre ellos", en referencia a los separatistas.

"Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía ni de autodeterminación y si alguien se le ocurre reformar la constitución para que haya un espacio de autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra, y los ciudadanos españoles no la aceptaran porque no van a meter un virus de autodestrucción en el demos de la ciudadanía española", ha terminado.