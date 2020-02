"Terapia" de pareja en Moncloa: ¿cuándo se acabó nuestro amor?

El Mundo

"Junqueras saldrá de la cárcel tras avalar ERC las cuentas de Sánchez". Seguro que Iván nos ha preparado algo vistoso. Junqueras en traje de rayas sostenido por Sánchez en el Congreso y al otro lado Rufián con un dedito sobre el panel de votaciones: sí, no… Que Junqueras avance un metro o será no, primero aprieta el sí o no habrá intercambio... Tatachán. Lo peor, según Rosell, es que el chantaje lo pagaremos todos "con un aumento del gasto que lleva aparejado un correlativo hachazo fiscal que permita pagarlo a costa del bolsillo de las clases medias y que se destinará a satisfacer las exigencias de los socios de Sánchez, entre ellas los más de 4.000 millones de euros adicionales prometidos a Torra". ¡Cataluña nos roba! ¡Autodeterminación! Los españoles queremos independizarnos de Cataluña. ¡Referéndum ya!

Federico Jiménez Losantos dice que el texto "que perpetraron anteayer un grupo de felones por parte del Gobierno y un hatajo de sediciosos por parte de la Cataluña separatista, racista e infame pasará a la Historia, ha pasado ya, como un atentado contra la gramática sólo superado como crimen de lesa patria contra la legalidad constitucional". "Es natural, que, un día después de firmar el textículo de marrras, los golpistas y los asociados al golpe hayan sacado a hombros al golpista Junqueras de la cárcel (…) Era un Gobierno ilegítimo. Ha empezado a ser un gobierno ilegal". ¿A qué espera Vox para ir a la Fiscalía de Dolores Delgado?

El País

"ERC allana al Gobierno el camino para los presupuestos". Carlos Cué nos cuenta los entresijos de la mesa de negociación. "El debate se convirtió en tres horas de terapia en torno al origen de la crisis política catalana", "cuándo se torció la crisis catalana", fuiste tú el culpable o lo fui yo, cuándo se empezó a acabar el amor, lo típico de una terapia de pareja. "Había discrepancias de fondo, pero ambas partes coincidieron en responsabilizar al PP". ¿Y para llegar a esa conclusión necesitaron tres horas? Menudo timo, el PP tiene la culpa hasta de que Adán mordiera la manzana que le ofreció Eva, eso lo sabe cualquiera. "Fue una reunión muy útil para desdramatizar el problema" y "nadie quería levantarse de la mesa". ¿Lloraron? ¿Se besaron al final? Cuenta, Cué, cuenta. Yo diría que sí, a la vista de lo del techo de gasto y lo de Junqueras. Aunque persiste el desdoblamiento de personalidad separatista, con un ERC dispuesto a culminar la reconciliación a la primera mientras JxCat se hace la estrecha.

ABC

"La Moncloa ofertó la salida de los presos y la vuelta de los fugados". ¿A cambio de los presupuestos? Eso es un 2 por 1 con productos cárnicos. ¿No había prohibido el gobierno esos ofertones? Dice Rubido que "es incomprensible que Sánchez haya accedido a semejante extorsión". Moncloa es Moncloa, chico. "No es nada más que la concesión de un indulto encubierto o una amnistía vergonzante, ofrecidos por la puerta de atrás de nuestro Estado de derecho, y con la cobardía de no pasar siquiera por el Consejo de Ministros". ¿Y eso qué más da? Los ministros son de Sánchez. "Lo que ha ocurrido no es una exaltación del diálogo, sino la más despreciable negación de la democracia". Carlos Herrera se hace una pregunta tonta. "Qué espera el gobierno que hagan nuestros socios europeos, el parlamento que tanto y tan severo ha sido en líneas generales con toda esta gentuza, cuando se den cuanta de que los reos salen de la cárcel, de que se sienta a negociar". Carlos, o es una pregunta retórica o eres un ingenuo. A Europa le importa una higa, es más lo verán como un alivio, lo que menos quieren ellos es problemas.

La Razón

"Vía libre a la senda de déficit y a Junqueras". La cosa va rapidita. "La flagrante permisividad penitenciaria de la Generalitat traslada a la opinión pública catalana el mensaje inequívoco de que los delincuentes han sido víctimas de un Estado opresor", se queja Marhuenda. Sabino Méndez los trata como a unos chiquillos traviesos. "Ahora la chiquillería vuelve a casa; a su cunita, su peluche y su biberón. Nos alegramos por ellos, pero todos sabemos que su salida anticipada no significa otra cosa que el retorno a la época de las concesiones". ¿Es que alguna vez fue de otra manera? Sandra Palo hace la pregunta clave. "¿Hemos perdido la mayoría de los españoles el interés por este asunto y resulta que ya no nos escandalizan los nuevos acontecimientos, de puro hartazgo?". Un consejo, Sandra, sal a la calle, tómate una cañita e intenta sacar el tema con tus acompañantes. Cuando te quedes sola con tu cañita tendrás la respuesta.

La Vanguardia

Al fin alguien nos explica qué es eso de la "seguridad jurídica". Pilar Rahola, que está encantada, con lo difícil que es de contentar, dice que "el matiz es de importancia: la seguridad jurídica puede remitirse a las leyes internacionales, bajo al amparo de los derechos universales, mientras que el marco legal reduce el debate al ámbito estricto español. Es decir, si el limite es la seguridad jurídica, se puede hablar de autodeterminación, por mucho que renieguen los representantes españoles". ¡Ángela María! Como nunca antes habían hablado de autodeterminación. Yo no había oído nunca esa palabra. Gracias, Rahola.