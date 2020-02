Francisco Igea: "El problema que tiene Cs es una organización diseñada para el hiperliderazgo"

El próximo fin de semana, los militantes de Ciudadanos tomarán una de las decisiones más importantes de la historia del partido naranja. En unas primarias elegirán al sucesor de Albert Rivera, el único presidente que ha tenido la formación desde su fundación en 2006 en Cataluña.

Libertad Digital ha remitido a los dos principales candidatos, Inés Arrimadas y Francisco Igea, un mismo cuestionario de diez preguntas. La portavoz parlamentaria, después de varias gestiones con su equipo, ha decidido no contestar. A continuación, las respuestas dadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

1-¿Fue un error no pactar (en cualquier variante) con el PSOE, cuando sumaban 180 escaños?

Lo de 'en cualquier variante' no sé exactamente a qué se refiere. Creo que fue un error que no consiguiéramos transmitir a la ciudadanía española nuestra disposición a hacer esa tarea que nos habían encomendado, que es evitar que el Gobierno dependiese de los nacionalistas.

Debimos de hacer una oferta contundente, clara y haber dejado toda la responsabilidad del ‘no’ en Pedro Sánchez. Esa debió de ser nuestra tarea y, en esas condiciones, podríamos haber conseguido dos cosas: o conseguir pactar un Gobierno y evitar esta situación o, al menos, que los ciudadanos hubieran visto con claridad que nuestra determinación era evitar esta situación catastrófica que hoy vivimos.

Debimos hacerle una oferta contundente a Sánchez y hacer recaer en él toda la responsabilidad del NO

2-¿Por qué los militantes no deben elegir a sus líderes autonómicos?

Es una buena pregunta para Inés Arrimadas. Yo creo que los militantes de un partido son sus accionistas, son sus dueños. Creo que rendir cuentas en política es rendir cuentas ante la militancia, ante quienes representas, ante tus votantes y ante tus militantes, en el caso de los cargos orgánicos.

Si no hacemos esto, si continuamos con una estructura jerárquica que depende toda ella de la voluntad de la Presidencia, conseguiremos nuevamente tener unos cuadros de mando y una organización que se debe a la Presidencia y en la cual el debate y la crítica son poco probables, de manera que las decisiones, muy probablemente, volverán a ser equivocadas.

Francisco Igea e Inés Arrimadas, el pasado lunes en Valladolid. | EFE

3-¿Corre el riesgo Cs de terminar siendo fagocitado por el PP si sigue, como en el País Vasco, haciendo coaliciones con los populares?

Es evidente que ese riesgo existe y que, por lo menos, ese riesgo lo siente gran parte de la militancia. Si nosotros continuamos pactando de manera sistemática con el PP, a medida que se acerquen las siguientes elecciones, todos nuestros cargos electos podrán verse en la tentación de llegar a una conclusión: si vamos a pactar con el PP, es casi mejor que me vaya yo primero a que me vaya el último.

Es una estrategia peligrosa para la continuidad del partido y es una estrategia que, además, desdibuja la imagen propia del partido como un partido centrista.

Las coaliciones sistemáticas con el PP son un peligro para Ciudadanos

4-Tras el batacazo del 10-N. ¿Está Cs en parada cardiorrespiratoria? De ser así: ¿Cuál es el pronóstico?

No, no está en parada cardiorrespiratoria. Probablemente es uno de los errores que he cometido en estos días, porque, después de recorrer España, puedo asegurarle que el partido está vivo, y muy vivo. Está lleno de gente que quiere cambiar las cosas.

El paciente tiene buen pronóstico, pero es necesario aplicar el tratamiento correcto, no quedarse solamente en los síntomas, sino tratar la enfermedad de base que es una organización diseñada para el hiperliderazgo en la cual la crítica es muy poco probable.

5-Los fallos en el voto telemático, algunos investigados por la Justicia. ¿Afectan a la imagen del partido?

Sin lugar a dudas. Es importante definir bien las cosas. Una cosa es un fallo, y otra cosa es otra cosa. Lo que ocurrió en Castilla y León, yo puedo asegurarle que no es un fallo telemático. No sé qué calificación penal le pondrá la Fiscalía, pero que a las dos y media de la mañana entre, a cada minuto, un voto a favor del mismo candidato desde la misma IP, no es un fallo.

La ex ministra Isabel García Tejerina, una de las políticas a las que admira Igea. | David Alonso.

6-Dígame alguno bueno de Arrimadas.

Oratoria, liderazgo. Es una persona que tiene muy buena capacidad delante de las cámaras, muy buena imagen. Y es una persona que, sobre todo y por encima de todas las cosas, es una heroína de la democracia. Es una persona que ha vivido bajo la presión de la coacción, del chantaje nacionalista, y siempre tendrá todos mis respetos.

Arrimadas siempre tendrá mis respetos y le ofreceré entrar en mi Ejecutiva

7-Un político español al que admire que no sea de Ciudadanos.

Hay muchos. Íñigo Alli [ex diputado de UPN en el Congreso, con el que coincidió Igea cuando era diputado de Cs por Valladolid], por ejemplo; Gabilondo [Ángel] es un buen político; Isabel García Tejerina es una buena política. También Ana Pastor, o José Manuel Freire, portavoz de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Hay mucha gente que ejerce la política con inteligencia y desde la honestidad de sus propias convicciones.

8-Último libro que ha leído.

Estoy leyendo ahora mismo ‘La Transición’, de Santos Juliá.

9-Una película que le recomienda a Arrimadas para ver en campaña.

'Todos los hombres del presidente'.

10-Si gana ¿Qué primera medida política tomará?

La primera medida política será incorporar a la Ejecutiva de Ciudadanos a todos los vicepresidentes autonómicos, así como a los portavoces autonómicos que hayan sido elegidos en Primarias, a los representantes de los territorios que hayan sido elegidos por los militantes, sean estos quienes sean. Y también hacer el mismo ofrecimiento a nuestro portavoz en el Parlamento Europeo [Luis Garicano] y a nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados.