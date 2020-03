Feijóo arranca la precampaña con el "no" de Arrimadas a integrarse en su lista

Once años después de su llegada a la presidencia de Galicia por mayoría absoluta el 1 de marzo de 2009, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este domingo el aniversario con un acto en Ourense en el que ha estado acompañado por el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y por su predecesor, Mariano Rajoy.

Feijóo ha entrado así de pleno en una precampaña gallega en la que se juega su mayoría absoluta. "Es muy difícil ganar y es compleja esa mayoría absoluta", ha reconocido en su discurso. De lo que no ha querido hablar en esta fecha tan señalada para los populares gallegos ha sido de la posible integración de miembros de Cs en sus listas de cara al 5 de abril.

Arrimadas da el "no"

El plazo acaba este mismo lunes pero Inés Arrimadas ya ha asegurado que tenía una "mala noticia" para los populares: "Si lo que se quiere es absorber a Cs tengo una mala noticia para ellos, porque Cs se presenta en Galicia porque tenemos candidata, equipo, proyecto y muchas ganas de entrar al Parlamento de Galicia". "En Galicia iremos solos a las elecciones porque el PP ha cerrado la puerta y sólo piensa en la absorción. De absorción, nanay", ha continuado este domingo.

Rechazaba así la posibilidad de integración ofrecida por Feijóo. Aún así, los populares dicen que mantendrán su oferta "hasta el final". Y mientras esperan ver si en las próximas horas los naranjas cambian o no de postura, Feijóo continuaba su precampaña con ese acto en Orense en el que ha asegurado que "los gallegos me conocen bien y saben que desde aquel uno de marzo no he hecho otra cosa que cumplir con el deber".

No quiso ser ministro ni presentarse a las primarias

"Tengo más experiencia, estoy más preparado y tengo más fuerza que el 1 de marzo de 2009" cuando llegó al poder, ha continuado Feijóo que también ha reiterado su compromiso con Galicia asegurando que "no quiso ser ministro" con Rajoy ni tampoco quiso presentarse a las primarias del PP ni ser "vicepresidente de Pablo Casado" porque él "quería ser presidente de Galicia".

Sobre futuros pactos, también ha dicho que "no pedirá permiso a otros partidos políticos" para gobernar Galicia, "eso ya lo hace Sánchez". Y tras Feijóo, ha sido el turno de intervención de Mariano Rajoy que ha dicho que la campaña le "huele bien" pero "hay que currar".

Pablo Casado ha sido el encargado de cerrar este encuentro con duros ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "no ir a Galicia más que para insultaros, no ha venido para nada y ha hecho todo lo que puede perjudicar y lastrar vuestro futuro". "Vamos a ganar y vamos a por todas", ha cerrado el presidente del PP de esta cita.