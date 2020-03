Álvarez de Toledo: "La Sexta hace negocio con la erosión de nuestro sistema democrático"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que La Sexta "hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia. Hacen negocio con la erosión de nuestro sistema democrático". Así lo ha asegurado en una entrevista que ha ofrecido este lunes en Onda Cero, emisora de Atresmedia, mismo grupo mediático que la cadena de televisión.

Álvarez de Toledo explicaba en esa entrevista que "todavía" no le habían contestado a la carta que el sábado envió al presidente de la Asamblea Nacional de Francia, Richard Ferrand, para que "impulse una declaración institucional" para que el Parlamento de ese país "exprese su absoluta repulsa a la presencia del señor Puigdemont en territorio francés". También ha pedido al presidente Macron, cuyo candidato en Perpiñán se declaró amigo de Puigdemont, "un acto contra el nacionalismo reaccionario y a favor de Europa".

Álvarez de Toledo carga contra La Sexta

"La pasividad francesa es hija de la abdicación española", ha explicado poco después la diputada popular. "En España, hay complicidad y hay cansancio. Complicidad del Gobierno con el separatismo reaccionario, es decir, con Puigdemont y Junqueras. Y también, hay cansancio de los demócratas españoles. Frente a ese cansancio, hago un llamamiento a la movilización en defensa de la democracia", ha proseguido Álvarez de Toledo que también ha pedido "responsabilidad" a "las élites españolas, las personas influyentes, los intelectuales, los empresarios y los dueños de medios de comunicación, porque mirar hacia otro lado e, incluso, hacer negocio con esta operación de erosión de la democracia es una inmensa irresponsabilidad".

Preguntada por a quién se refería cuando hablaba de negocio, Álvarez de Toledo ha respondido: "Hay televisiones que hacen negocio. La Sexta hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia". "Alguien lo tiene que decir", ha sentenciado poco después tras considerar que Onda Cero no participa de esta "erosión".

La portavoz del PP, que también ha asegurado que "se cae de espaldas" cuando ve cómo "el gobierno va a beneficiar a TV3 con no sé cuántos millones. TV3, que es una máquina para generar el odio a la otra mitad de Cataluña". "Durante mucho tiempo nadie hizo nada con Cataluña, se miró para otro lado. Se invirtió mucho en nacionalismo y no se invirtió en democracia, en la otra mitad de Cataluña. No se invirtió moralmente, ni políticamente ni con Presupuestos. Se puede dar la vuelta a esta situación, y por eso me rebelo contra el desistimiento. Eso nos emplaza absolutamente a todos", ha sentenciado.