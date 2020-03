La Patrulla Águila del Ejército del Aire podría suspender algunas exhibiciones tras el último accidente

La Patrulla Águila ha quedado muy tocada. La muerte del comandante Eduardo Garvalena Crespo, que falleció la pasada semana cuando su caza C101 se estrelló contra las aguas del Mar Menor, ha supuesto un duro golpe para sus integrantes. Al impacto psicológico que supone la pérdida de un compañero, se une la sensación de que están encadenando tragedias. No en vano, el pasado mes de agosto también perdió la vida en un accidente el comandante Francisco Marín Núñez.

Pero el problema no es únicamente psicológico, sino también técnico. El puesto de Águila 5 o Solo es el encargado de realizar las acrobacias y maniobras más espectaculares, llevando el avión hasta los límites. Es un puesto sumamente especializado que es no es fácil de cubrir. No en vano, la tradición dentro de la patrulla acrobática del Ejército del Aire marca que es el propio Águila 5 quien cuando llega al puesto empieza a formar al que será su sustituto.

Este puesto crítico es el que ocupaban los dos últimos fallecidos. El comandante Marín comenzó el entrenamiento del comandante Garvalena en cuanto éste se incorporó al equipo acrobático. Es por eso que, tras el trágico fallecimiento del comandante Marín el pasado agosto, la patrulla acrobática pudo continuar con su actividad sin verse afectada. Pero todo ha cambiado ahora. Y es que el comandante Garvalena no ha tenido tiempo material para entrenar a su sustituto.

Este hecho puede alterar de manera significativa el calendario de exhibiciones para esta temporada que tenía previsto la Patrulla Águila, incluso, suspendiendo algunos de los compromisos. "Se está valorando la situación. No hay nada decidido. Pero se está replanteando la temporada. La posición de Solo es bastante delicada. Es complicado que se pueda sustituir. Está casi descartado", explican a Libertad Digital desde el Ejército del Aire.

Las mismas fuentes aclaran que este replanteamiento de la temporada solo afecta a las exhibiciones, es decir, que en ningún caso influirá en los dos grandes actos militares que se celebran cada año: el Día de las Fuerzas Armadas -este año se celebra el 30 de mayo en Huesca- y el Día de la Fiesta Nacional, cuyo acto central tiene lugar cada 12 de Octubre en Madrid. Esto se debe a que esos días no se realizan acrobacias sincronizadas, sino que únicamente se realizan pasadas sobre el cielo.