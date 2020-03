Álvarez de Toledo se reafirma en sus críticas a La Sexta y acusa a la cadena de "patrocinar" a Iglesias

Cayetana Álvarez de Toledo no da un paso atrás en las declaraciones que protagonizó este lunes en las que acusaba a La Sexta de "hacer negocio con la erosión de nuestro sistema democrático". Es más, la portavoz de los populares en el Congreso responde a las palabras que le dedicaron desde esta cadena: "Es verdad que hay medios que hacen negocio a costa de la democracia, y hay medios que promueven o participan de las mentiras populistas nacionalistas", mantenía.

Tras ello, se defendía de las acusaciones lanzadas contra el Partido Popular: "Se dijo que el PP está condenado por corrupción y se dijo que el Partido Popular dio órdenes de dar golpes a ancianos y a niños, y las dos cosas son mentira", ha afirmado en referencia a las declaraciones que este lunes hacía el presentador de La Sexta, Antonio García Ferreras.

"Lo que desde luego a mí nunca me van a escuchar es pedir la cárcel para un periodista como ha hecho Pablo Iglesias. Una persona bastante patrocinada por esa cadena que se siente tan susceptible por mis críticas", continuaba la portavoz del PP en su rueda de prensa en el Congreso.

No irá a la manifestación

"La libertad de expresión, valor fundamental, y la libertad, no perjudica nunca", ha repetido en una comparecencia en la que Álvarez de Toledo también ha avanzado que ella no acudirá a la manifestación feminista del próximo 8 de marzo.

La portavoz del PP, que se ha declarado "feminista amazónica", ha explicado que "las mujeres no nacemos víctimas". "A diferencia de otros países muy cercanos a Podemos, en España, las mujeres nacemos libres", ha sentenciado.

"Las mujeres no somos bloques ni un colectivo, no todas pensamos lo mismo y ese es uno de los grandes problemas que se están manifestando: la colectivización de la mujer", ha explicado en una extensa rueda de prensa en que ha pedido que "en mi nombre no puede hablar nadie, ni hombre ni mujer". "¿Por qué tiene que hablar Irene Montero o Carmen Calvo en mi nombre?", se ha preguntado Álvarez de Toledo que ha explicado que "no hay una ideología machista que decida someternos por ser mujeres".