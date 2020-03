Crece el temor a una dictadura: "Con Sánchez e Iglesias, España camina hacia un régimen de miedo"

El Mundo

"Calvo interviene de urgencia para salvar la ley feminista de Podemos". La foto de portada es para Rivera, que ha reaparecido para contarnos que va a cumplir el sueño de su vida: currar de abogado. Fíjate, y todos pensando que era ser presidente del Gobierno, eso explica que se cargara al partido. Y para contarnos eso y decirnos lo feliz que es montó una rueda de prensa con luz y color como si a alguien le importara su vida privada. Hoy, Raúl del Pozo le dedica su columna a Inés Arrimadas, "una de las líderes más valientes y brillantes de esa quinta de políticos mediocres". "La que hubiera sido una brillante vicepresidenta de un gobierno de centro-izquierda tiene que volver a empezar porque Albert Rivera, perdió la azotea al ser camelado por Malú". No, si ahora la culpa de los errores de Cs la va a tener la pobre Malú. "La portavoz de Ciudadanos en el Congreso aspira a resucitar un partido que hace unos meses pudo gobernar España y se hundió, quizás para siempre". "El programa de Inés es refundir un partido de centro-liberal reformista que vuelva a ser una fuerza determinante en toda España". Pues quién lo diría, por sus hechos parece más que su empeño es fundirse en el PP.

El País

"Sanidad estudia limitar actos públicos en los focos del virus". Cada vez se hace más complicado comentar este periódico, que ha decidido anestesiar a sus lectores viajando por el mundo en sus opiniones. Editoriales y columnas sobre las elecciones en EEUU, sobre Irán, y mucho coronavirus. De las cosas de casa habla un profesor de Ciencias Políticas, Juan Rodríguez. "¿Debe Ciudadanos avanzar hacia una convergencia con el PP en un centro derecha refundado, o cabe persistir en un proyecto autónomo?". "Si Ciudadanos decide resucitarse a sí mismo, deberá agradecer los servicios prestados a Francisco Igea y a la corriente socialdemócrata interna por mantener el vínculo del espacio más progresista al que el partido renunció hace tres años (...) Arrimadas no puede permitirse el lujo de prescindir de sus adversarios". Será lo primero que haga.

ABC

"El Gobierno prepara otro zarpazo a las empresas". Además de intervenir la economía de Madrid, Sánchez es insaciable. Crece la preocupación ante la amenaza del Gobierno de meter en la cárcel a periodistas incómodos. Dice el editorial que "no es casual que el mismo fin de semana, y en actos diferentes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hayan arremetido contra la libertad de prensa en España. Sus amenazas contra los medios conservadores y la estigmatización de periodistas concretos son intolerables, tanto como la alusión expresa que llegó a hacer Iglesias sobre su deseo de que algunos fuesen encarcelados". Las amenazas de Sánchez e Iglesias "son propias de dictaduras". Con Sánchez e Iglesias en el poder, "España camina hacia un régimen de miedo". Hombre, hacía mucho que en España no se amenazaba con cárcel a la discrepancia ideológica. Desde Franco, creo.

Luis Ventoso dice que "estamos viendo a un presidente y un vicepresidente que han iniciado una campaña para constreñir la libertad de prensa". "Van a por los medios críticos y no lo ocultan (...) No es nuevo. Se llama despotismo y hay que combatirlo". Mucho antifranquismo y el PSOE ha instaurado en España una dictadura encubierta.

La Razón

El periódico de Atresmedia emprende una auténtica cacería contra Cayetana Álvarez de Toledo por meterse con La Sexta. Y eso que la popular no habló de encarcelar a nadie, como su protegido Pablo Iglesias. Con la misma ferocidad de ayer de Ferreras, que llegó al insulto personal, dice La Razón que "Alvarez de Toledo hace estallar el PP contra Casado". El editorial dice que Cayetana "crea inútiles turbulencias a su partido, como si la situación política por la que atraviesa España no fuera ya lo suficientemente compleja como para incluir el número de francotirador radical, la mala copia del maximalismo de la izquierda". "Aunque la señora Álvarez de Toledo haya perdido la perspectiva como representante electa del pueblo español, ni puede seguir actuando como una polemista de argumentación gruesa ni le ampara la euforia pasajera de la barra de un bar". Toma francotirador. Carmen Morodo, contertulia habitual de La Sexta, se monta una pieza anti-Cayetana (no es la primera) para apoyar la afirmación de Ferreras de que la portavoz está altamente cuestionada en su partido. Dice de ella que está "tutelada por Aznar", que "sigue la misma estrategia que el independentismo, pero desde el otro extremo, al disparar contra la pluralidad informativa, y mintiendo, además, en cuanto a la posición editorial de la cadena frente al procés". No debió escuchar ayer a Ferri escupir la palabra españolista como si fuera el mismo Puigdemont.

Antonio Martín Beaumont es el siguiente de la jauría en lanzarse contra Cayetana. "La pirómana que no vota al PP". "El error de esta lunes cuestionando la ideología de una cadena de televisión como La Sexta ha agotado la paciencia de muchos simpatizantes populares y de algunos notables de Génova. Por inoportuna y, me advierten, por reincidente. Por no hablar de quienes, desde sus mismas filas, avisan de su capacidad para buscar entre bambalinas el favor de los medios contra los que hace casus belli". ¿Que Cayetana quiere salir en La Sexta? Me extraña. "El cóctel de esta personalidad altiva, de trato difícil, de ninguna cultura de partido, ha convertido a Álvarez de Toledo en un problema para Casado. El último ataque frontal, innecesario e inoportuno a La Sexta se suma a una lista de incendios demasiado larga". Caramba, cuánta energía para defender a La Sexta, la televisión que propaga un odio africano al PP.

Y tras esta sucesión de ataques a Cayetana, el verso suelto Ussía se centra en las amenazas concretas, y desde el poder, que Iglesias y Sánchez han proferido contra los medios. "Apenas lleva dos meses en el poder y ya está soñando con las checas". Ussía pide ya centro penitenciario. "La única ventaja que conlleva ser amigo de las cloacas es la de no coincidir en la cárceles habilitadas para ser ocupadas por semejante gentuza, con Ferreras, Ana Pastor, el Wyoming ése, la señorita Fallarás, la señora Beni o Fernando Ónega". Ussía, la que te va a caer en tu propio periódico. "El nuevo Carrillo le debe todo o casi todo a las cadenas de televisión y emisoras de radio establecidas en ideologías liberales y conservadoras, que libremente le han dedicado centenares de horas para promocionarlo". Ussía nos informa de que Federico Jiménez Losantos ha pedido la cárcel de Teruel, Carlos Herrera la de Sevilla, Inda la de Soto del Real y Marhuenda "confía en quien ha debatido con él en tantas ocasiones", a ver si se libra. Con lo de Cayetana de hoy ha ganado puntos, desde luego, su amigo Iglesias seguramente se limitará a ordenar que despida a Inda y no le meterá en chirona. Al fin y al cabo son los socios de Ferreras.