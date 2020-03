Vox y Arrimadas ponen a caldo a TVE por el mitin de 'OT'

Escándalo mayúsculo el que ha despertado el mitin anticapitalista y feminista contra los partidos "fascistas" que dio una activista de género en la academia de los triunfitos en Televisión Española. La charla corrió a cargo de la periodista Anna Pacheco, que se presenta como "experta en temas de género y clase" y que hacía de maestra de ceremonias abriendo la semana del 8-M dedicada al feminismo dentro de Operación Triunfo.

Durante la charla, Pacheco cargó contra "el feminismo liberal" que dijo "no me representa" porque "busca que las mujeres sean empresarias y directivas a costa de la explotación de otras que les cuiden a los niños", decía. Para Pacheco hay que cuestionarse que esto sea feminismo y dice que no le interesa nada, ya que, entre otras cosas, es "ese feminismo del 1%" al que "se han sumado partidos como Ciudadanos o incluso 'la Botín' (sic)".

El argumentario, que hubiera firmado sin dudar Irene Montero, ministra de igualdad y pareja del vicepresidente Pablo Iglesias, no se quedó ahí. No dudó en relacionar "el odio a las feministas" que "está en el auge de la extrema derecha de un montón de partidos como Vox que hablan de ideología de género", lo que considera "otra invención absoluta", con los refugiados que "están llegando a la isla de Lesbos" en la que "fascistas no les están dejando pasar y ¿sabéis que les gritan a las mujeres? ¡Zorras, dejad de pasar que folláis como conejos!".

Pacheco, después de este paralelismo añade que el ejemplo de Lesbos sirve para "que veáis que la misoginia se cuela en estos discursos de odio". También ensalzó la figura de Flora Tristán "una feminista, obrerista, socialista" que "se daba cuenta de esto y decía que había alguien más explotado que el obrero que tenía que ir a la fábrica, y que era la mujer del obrero". A este feminismo, decía Pacheco, es "al que tenemos que aspirar, a un feminismo anticapitalista que ahora suena muy bien decirlo, ahora que estamos aquí en un reality vestidos con ropa de marca, pero tenemos que aspirar a eso, porque es realmente el feminismo que puede cambiar la lógica y hacer que el mundo funcione de otra manera". Flora Tristán murió en 1844 a los 41 años de edad.

Vox y Arrimadas ponen el grito en el cielo

La reacción no se ha hecho esperar por parte de los dos partidos políticos que se mencionan en el mitin político de Pacheco. En OT Pacheco habló de dos partidos políticos y los vinculó al auge de la extrema derecha y al criticable, según su opinión, "feminismo liberal". Y en la crítica a este mitin podemita en prime time de Televisión Española, han coincidido partidos como Vox, Ciudadanos y PP.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso de Vox, era irónico en su cuenta de Twitter al señalar que "este vídeo debe ser pura casualidad" si es verdad que "el feminismo radical no existe" o que no hay "adoctrinamiento" en la televisión pública.

No hay adoctrinamiento en las aulas.

No hay adoctrinamiento en la televisión pública.@rtve presta un servicio de calidad.

Podemos no domina @rtve.

El feminismo radical no existe.

El feminismo está a favor de los derechos de todas las mujeres.

Y este vídeo es pura casualidad. https://t.co/Vl9ryiT6Xh — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) March 3, 2020

En un sentido muy similar se expresó Inés Arrimadas: "Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una "telePSOE". Intolerable que la tv pública haga propaganda sectaria contra un partido político", y exigía a TVE una disculpa inmediata.

Para esto quiere Sánchez hacer de TVE una "telePSOE". Intolerable que la tv pública haga propaganda sectaria contra un partido político. En nombre de los 1’6 millones de votantes de Ciudadanos pido a @RTVE una disculpa y una rectificación inmediatasa href="https://t.co/OGqBiFTKIR">https://t.co/OGqBiFTKIR — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) March 2, 2020

El propio Rivera, ahora afiliado de base de Ciudadanos y protagonista en el día de ayer por su fichaje por el despacho de abogados Martínez Echeverría, también se pronunciaba en Twitter sobre la escandalosa charla en TVE:

Como ciudadano no quiero pagar una televisión pública si se convierte en un aparato sectario al servicio de una ideología. Ya tenemos bastante con TV3. Si no consiguen respetar a todos los españoles, que se la paguen ellos, no con nuestros impuestos. https://t.co/11noUcpN09 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 3, 2020

"Todo lo que toca el sanchismo se pudre", decía Toni Cantó que también se llevó las manos a la cabeza con la charla anticapitalista y contra el "feminismo liberal" de Anna Pacheco en OT.

En Tele-PSOE ya ni disimulan TVE cuela una charla contra href="https://twitter.com/CiudadanosCs?ref_src=twsrc%5Etfw">@CiudadanosCsel "feminismo liberal" en el directo de Operación Triunfo. Todo lo que toca el Sanchismo se pudre. https://t.co/APLouNPGSE — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 2, 2020

De momento, desde el PP no han comentado nada en redes sociales sobre el programa en la televisión pública.