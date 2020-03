Escrache de extrema izquierda a Pablo Iglesias en la Complutense: "Fuera vende obreros de la Universidad"

Pablo Iglesias aseveró en su día que los escarches son "el jarabe democrático de los de abajo". Este miércoles, durante un coloquio en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid en Somosaguas, precisamente donde dio clases como profesor de ciencias políticas, y al que volvía como vicepresidente segundo del Gobierno de España, ha tenido ocasión de probar esa medicina, cuya 'prescripción' se le ha recordado en varias ocasiones.

Ha sido cuando un grupo de jóvenes pertenecientes al colectivo Frente Obrero le ha interrumpido al grito de 'fuera vende obreros de la Universidad', y han acusado al líder de Podemos de haber desatendido a la "clase obrera" y de provocar el "auge del fascismo".

Sus gritos, que han llegado pocos minutos después de que Iglesias tomara la palabra, han provocado los abucheos y silbidos por parte del resto del público, que ha respondido con el lema 'Fuera fascistas de la Universidad'.

El escarche se ha producido cuando Iglesias comenzaba su intervención en el debate Reaccionarismo y fascismo en el siglo XXI que ha mantenido con el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera en la Facultad de Políticas, de la que ahora Iglesias es profesor honorífico.

De hecho, fue en esa misma Facultad y cuando Iglesias no había dado el salto a la política cuando él mismo participó en un escrache a Rosa Díez, por entonces líder de UPyD. La propia Díez se lo recordó cuando ambos coincidieron en 2015 en la tradicional recepción en el Congreso de los Diputados por el día de la Constitución.

Iglesias se define ahora como un "modesto reformista"

Tras la interrupción, Iglesias ha pedido a los organizadores que les cedieran un micrófono para que tomaran la palabra, y poder escuchar sus demandas. Tras un breve debate, los jóvenes han optado por abandonar el salón de actos.

"Creo que dices algunas cosas que son ciertas, pero sin ningún paternalismo, si me permites un consejo, la radicalidad que tiene uno no está en lo que dice, sino en lo que consigue" le ha espetado Iglesias a uno de los jóvenes, al que se ha referido como "compañero" y al que le ha dicho que "acepto la consideración moral que tienes de nosotros. Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vende obreros y te estoy escuchando. Pero creo que a lo mejor no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo".

Varios de los estudiantes le han reprochado al boicoteador que "esto no es un diálogo contigo" o que "no hemos venido a escucharte a ti".

Tras pedir la moderadora un aplauso para el vicepresidente con el objetivo de "animarle" Iglesias ha asegurado que "tampoco es para tanto" y que "sería absurdo que cualquiera se hiciera la víctimas por un incidente así".