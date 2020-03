Torra se mofa de ERC y le acusa de negociar "con el lirio en la mano"

Tensión entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat). Prosigue el deterioro de las relaciones y aumenta el tono del enfrentamiento, que este miércoles ha tenido como escenario el parlamento autonómico. Los dirigentes de la formación republicana están muy dolidos por lo acontecido el pasado sábado en Perpiñán, por los discursos en contra de la mesa de negociación y los abucheos a Oriol Junqueras. Sergi Sabrià, el portavoz parlamentario de ERC, así se lo ha hecho saber al presidente de la Generalidad, Quim Torra, en una abrupta sesión en la cámara catalana.

Sabrià ha mostrado su malestar y estupor por los discursos contra la mesa de negociación con el Gobierno, por el "menosprecio" de Clara Ponsatí, que tachó la negociación de "engañifa", y de Carles Puigdemont. Y le ha preguntado a Torra cómo podía participar en la mesa y al tiempo permitir esos ataques, a lo que el dirigente separatista ha replicado con una disertación sobre la unidad independentista y con la afirmación de que entre el partido y el país él siempre pone por delante el país. En cuanto a la mesa, ha reproducido el argumento de Puigdemont sobre la falta de concreción de la propuesta del Gobierno y ha acusado a los republicanos de negociar "con el lirio en la mano". Los republicanos han interpretado la respuesta como una auténtica mofa.

Torra contra Torrent

El encontronazo ha ido más un par de preguntas después y a cuenta de una dura intervención del diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa, que ha llamado "okupa" a Torra tras destacar que los nacionalistas tienen a un miembro a sueldo, Marc Marsal, en la Junta Electoral de Barcelona. Era la réplica de la formación liberal a las acusaciones sobre la filiación de Andrés Betancor, miembro de la Junta Electoral Central.

A Torra le ha escocido mucho el calificativo de "okupa", pero aún más que el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, no llamara la atención de Carrizosa y así se lo ha reprochado a Torrent. Instado por el presidente de la cámara a que continuara con su intervención, Torra se ha negado por indefensión y porque, según ha recalcado, Ciudadanos no había hecho ninguna pregunta. Tenía razón. El partido naranja no hizo ninguna pregunta en su turno porque considera que Torra está inhabilitado, de ahí lo de lo "okupa", y las sesiones de control son "fake".