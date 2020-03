La Asociación Profesional de la Magistratura APM ve "mala fe" en las acusaciones de EFE

La portavoz de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura y decana de los jueces de Madrid, María Jesús del Barco, en declaraciones a Libertad Digital ha negado tajantemente las acusaciones vertidas por la Agencia EFE contra los jueces y policías, sobre su tratamiento con las víctimas de violencia doméstica cuando presentan una denuncia.

Según María Jesús del Barco, "el trato y la sensibilidad de los jueces, policías y guardias civiles con las víctimas que denuncian casos de violencia doméstica es siempre exquisito". María Jesús del Barco añadía que dichas acusaciones "no se corresponden con la realidad".

La portavoz de la APM considera que las acusaciones vertidasd por EFE sólo pueden deberse a la "ignorancia" y/o "mala fe". Además, recordaba las "carencias de medios" de los jueces y los guardias civiles en pequeños municipios que "hacen lo imposible para amparar y proteger a las víctimas siempre". "Niego la mayor, la tónica general es lo contrario, aunque puntualmente pueda existir un caso", concluía.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández, recordaba "la cualificación alta de policías, guardias civiles y jueces" en estos casos.

La Agencia EFE acusaba a policías y jueces de preguntar a las mujeres maltratadas "qué has hecho para que te pegue" haciendo suyas, en un teletipo sin firmar sobre el 8-M, las acusaciones de Irene Montero contra los policías.

En España, la libertad de vestimenta y el peligro en la vía pública parece algo más superado, pero las víctimas del maltrato, en ocasiones, aún deben soportar preguntas de policías y jueces tales como "qué has hecho para que te pegue?", o consejos aún peores: "Vuelve con él".

EFE basaba esta acusación en las declaraciones de una marroquí de 51 años que reside en España desde hace 19 años. "Te preguntan si él te pegó. Esa pregunta es muy dura. No se puede preguntar a una mujer si le pegaron, porque se siente vergüenza. Normalmente las mujeres que hemos vivido violencia de género estamos bloqueadas, y por eso nos equivocamos, porque en ese estado no sabemos lo que está bien o mal, no nos fiamos de nadie", dice Nadia.

Posteriormente, EFE aseguraba que el testimonio no era "una afirmación de la Agencia" y pedía disculpas por "el error de redacción y la posible mala interpretación que pueda haber generado".