La Agencia EFE acusa a policías y jueces de preguntar a las mujeres maltratadas "qué has hecho para que te pegue"

La sumisión a las tesis podemitas de la Agencia EFE no ha tardado en aflorar. La nueva directora, Gabriela Cañas, no quiere lo que le suceda lo que a Fernando Garea, que fue destituido al considerar que "una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno".

Tal vez por ello ha hecho suyas, en un teletipo sin firmar sobre el 8-M, las acusaciones de Irene Montero contra los policías.

En España, la libertad de vestimenta y el peligro en la vía pública parece algo más superado, pero las víctimas del maltrato, en ocasiones, aún deben soportar preguntas de policías y jueces tales como "qué has hecho para que te pegue?", o consejos aún peores: "Vuelve con él".

EFE basa esta acusación en las declaraciones de una marroquí de 51 años que reside en España desde hace 19 años. "Te preguntan si él te pegó. Esa pregunta es muy dura. No se puede preguntar a una mujer si le pegaron, porque se siente vergüenza. Normalmente las mujeres que hemos vivido violencia de género estamos bloqueadas, y por eso nos equivocamos, porque en ese estado no sabemos lo que está bien o mal, no nos fiamos de nadie", dice Nadia.

Ni Nadia ni la Agencia EFE explican cómo se redacta una denuncia sin preguntar qué ha pasado.