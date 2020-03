Arrecia la cacería de Atresmedia contra Cayetana, ahora por el 8-M: "Sigue las tesis de Vox"

El Mundo

Dos titulares principales: "El borrador de Montero baja a 2,5 años las penas a la Manada". ¿Y a ella qué le cuentas? Para la pareja del vicepresidente un borrador es un cuadradito en el que pone Milan. "Moncloa deja a Podemos fuera de la gestión del coronavirus". Rosell advierte a Sánchez que en el pecado lleva la penitencia. "Será difícil que la coalición presidida por Sánchez recupere la coherencia y la credibilidad mientas Podemos, bien por sectarismo o por bisoñez, continúe yendo por libre en nombre del Gobierno de España". "Se diría que en Moncloa habita a la vez el Gobierno y su oposición. El afán algo desesperado por marcar perfil propio de Iglesias obedece a su miedo a la fagocitación por parte del PSOE". Pues más bien parece que es Podemos quien está fagocitando al PSOE. "Si pensaba que Podemos quedaría diluido entre los ministerios socialistas sin oponer la clase de resistencia que estamos viendo, ya sabe lo que le espera en la legislatura". Ya ves lo que le importa a Sánchez, ande yo caliente, ríase la gente.

Raúl del Pozo se empeña en vendernos que Pablo Iglesias se ha convertido en un demócrata corriente y moliente. "Por fin, los que le tenían tanto miedo han comprobado que Pablo Iglesias era un tigre de plató, con un partido de pequeñosburgueses (…) Rían después de haber temblado porque Pablo Iglesias ha tenido el talento y la audacia de lograr poder flexibilizar su radicalismo". Raúl, ¿te ha prometido Pablo que si le haces la rosca no te meterá en la cárcel? Porque a algunos periodistas, lejos de hacernos gracia, nos ha puesto los pelos de punta.

Federico Jiménez Losantos aborda el tema del feminismo y Cayetana. "Es magnífico que el PP se haya arrugado ante esa cadena que, con Ferreras, Wyoming, Évole o Buenafuente es, sin duda, el aparato de propaganda mas poderoso con que cuentan los enemigos de la nación española y de su régimen constitucional. Si Casado y sus solteros hubieran salido a defenderla de la campaña del grupo que hospeda a los publicistas del golpismo y el comunismo, alguien hubiera podido pensar que no sabe defenderse sola". O alguien hubiera podido pensar que Casado es un líder que tiene lo que hay que tener para enfrentarse a los chacales de La Sexta y La Razón. Y eso nunca.

El País

"Sánchez convoca la comisión del pacto tras los roces con Podemos". Una terapia de grupo, vaya. Que nadie descorche el champán, "ninguno de los dos grupos está interesado en una ruptura que sería desastrosa para los intereses de ambos, según coinciden fuentes de los dos partidos, pero hay cuitas por resolver y el encuentro podría servir para encauzarlas". Pues claro, seguro que salen tan amigos. El poder es el poder.

Juan José Millás coincide con Raúl del Pozo, pero en cursi. "Unidas Podemos, la formación política que nació para modificar el mundo, ha sido modificada por él. Ahora es un departamento administrativo de la realidad oficial, por más aspavientos que haga para disimularlo". Amenaza a periodistas, insulta a sus compañeros ministros, enseña los dientes para defender a su mujer, la verdad es que disimula muy bien su moderación.

ABC

"Los juristas suspenden la ensoñación de Montero". Dice el editorial que lejos de moderarse, "Iglesias asalta el gobierno". "Desde que comenzó su mandato, el guión político del ejecutivo está impuesto por Iglesias y sus ministros, que actúan como si fueran los custodios de las esencias ideológicas del pacto de gobierno (…) La canibalización ideológica que está protagonizando Podemos en el Gobierno demuestra que el PSOE solo es el andamio del poder personal de Sánchez y que los quiere callados y sumisos, mientras Iglesias campa a sus anchas con descalificaciones y bodrios legislativos". Bieito, pues hay quien piensa que Iglesias se ha vuelto una persona normal, fíjate cómo anda la cosa.

Ignacio Camacho comenta lo único comentable del coronavirus. "El Gobierno español tiene la suerte de que la oposición no lo está hostigando. Esos partido tildados de fascistas, de ultraderecha crispadora, de nostálgicos de Franco, respetan escrupulosamente las directrices oficiales y guardan un silencio responsable y sensato para que las instituciones trabajen con el sosiego necesario. No se les ha pasado por la cabeza devolver a sus adversarios el trato que recibieron durante el brote del ébola de hace unos años, cuando el PSOE y Podemos agitaron con oportunismo incendiario una crisis de pánico porque una enfermera se había contagiado". Y que el PP pierda toda esperanza de que la izquierda le devuelva el favor si alguna vez vuelve al gobierno y le toca una crisis. Incorregibles, volverán a liarla como con el Prestige o el ébola, les da igual. La izquierda es como el escorpión, el odio a la derecha está en su naturaleza y todo vale para atacarla. Que lo tenga claro el PP.

La Razón

"Los ministros dinamitan su protocolo anticrisis".Vaya, se acabó el buen rollito con el coronavirus. Han dejado en paz a Cayetana, pensarán. Pues no. "El sector feminista se impone a Álvarez de Toledo". Tiene su gracia intentar tachar a Cayetana de machista. Es que por más que lo intentes tu mente no lo ve. "Casado se suma en ese 8-M al feminismo inclusivo", que consiste en el hombre no es el enemigo y tal y tal. Se van a enterar el domingo de lo que es el feminismo del 8-M. Les van a dar feminismo inclusivo hasta en el cielo de la boca. Que vayan bien pertrechados por si les lanzan meados, que hay un coronavirus por ahí pululando. La jauría se centra hoy en empujar a Cayetana hacia Vox, que tiene "un discurso que en muchos puntos conecta con el mensaje de Álvarez de Toledo", "Alvarez de Toledo sigue las tesis de Vox" en el feminismo. "Pastor, Levy y Gamarra representan la posición política femenina del PP que reniega del negacionismo de Vox, al que entiende, sin embargo que hace guiños la portavoz parlamentaria". Están como cabras en este periódico, han perdido el norte total.

Y tiene pinta de ser literal, porque lleva una encuesta que dice que "Feijóo perdería la mayoría absoluta y tendría que pactar con Vox para gobernar". Y como Atresmedia siga con esta campaña para defender a La Sexta, que está desatando una ola de simpatía hacia una mujer que no caía demasiado bien, el PP va a perder Galicia. Y Cayetana, por cierto, lárgate de ese partido de cobardes, arrastrados y borregos, no te merecen. Comprendo que no quieras darle a La Sexta esa satisfacción, pero ahí no pintas nada. Como estarán las cosas en La Razón que Ussía no ha escrito ni una columna sobre Cayetana en toda la semana, algo inaudito en él. Cuenta Ussía, ¿a qué se debe este silencio en persona tan locuaz?, ¿te han amenazado?