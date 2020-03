Casado lamenta que la "hipertrofia ministerial" afecte a la crisis del coronavirus y propone un "plan de choque"

No estaba previsto en su agenda pero el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha querido comparecer este lunes ante la "grave" situación que atraviesa España por la crisis del coronavirus. "Nos preocupa que el Gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos", ha lamentado el presidente de los populares que ha afeado a Sánchez que "no dé la cara" en esta crisis.

Casado ha lamentado la descoordinación del Ejecutivo recordando las diferencias que se han visto en las últimas semanas entre el PSOE y Podemos, como por ejemplo con la guía que envió el Ministerio de Trabajo sin contar con el de Sanidad, y ha dicho que la "hipertrofia ministerial conduce a más dificultad en la coordinación".

El "plan de choque" de Casado

Frente a ello, Casado ha planteado al Gobierno un "plan de choque" para tratar de apaciguar esta crisis. "Reclamamos un Real Decreto con un plan de choque ante la crisis del coronavirus", ha solicitado el líder del PP que ha explicado que "hay que anticipar medidas económicas" como la devolución de los 2.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas por el IVA o un "plan de contingencia sanitaria" para reforzar la atención a los enfermos.

Un total de diez medidas que incluyen la ampliación de 12 meses de la tarifa de autónomos, la cancelación de la contrarreforma laboral, el impulso del teletrabajo y destinar una partida para financiar el coste de las bajas por aislamiento. También incluye la rebaja a la mitad del Impuesto de Sociedades a los sectores afectados. Además, desde el PP solicitan la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique cómo ha sido "la gestión" de esta crisis.

Las diez medidas del plan de choque de Casado 1.- Reducir a la mitad el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados, en concreto al turismo. Y suprimir este impuesto temporalmente a la empresa en zona de cuarentena. 2.-Aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas y suprimir las subidas fiscales anunciadas, tanto la financiera, las tecnológicas, y las medioambientales 3.- Devolver los 2.500 millones de euros adeudados a las CC.AA. para reforzar su gestión sanitaria y de educación 4. Aprobar un Plan de Contingencia sanitaria para reforzar los recursos de las autonomías. 5.- Aprobar un fondo de garantía para Pymes y autónomos con línea de liquidez específica para que no les supriman el crédito, en colaboración público-privada con la banca, el IG, el BCE y el BEI. 6.- Ampliar a 12 meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndola a los 50€ iniciales y rebajar otros módulos en los sectores más afectados. 7.- Cancelar la contrarreforma laboral para garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas y autónomos, e impulsar el teletrabajo. 8.- Aprobar una partida extraordinaria para financiar las bajas por aislamiento y la reducción de jornada, aportando fondos públicos a las empresas y permitir que los trabajadores afectados por un ERE no consuman su tiempo de prestación durante la suspensión del contrato. 9.- Aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar la de empresas afectadas, y cancelar toda la subida propuesta en las bases mínimas y el destope de la máxima. 10.- Aprobar un paquete legislativo para eliminar trabas burocráticas, potenciar la unidad de mercado y la internacionalización, con refuerzo de personal en puertos y aeropuertos y un plan de comercio exterior y fomento del turismo.

El líder del PP, preguntado por si esta dispuesto a negociar con el Gobierno estas medidas, ha asegurado que "por supuesto" pero ha explicado que, por ahora, él no ha llegado a hablar con Sánchez. "Ser responsables y colaboradores con el Gobierno no quiere decir que no tengamos nuestra posición propia", ha añadido tras ofrecer su "colaboración" al Ejecutivo.

"El color de los gobiernos por delante"

Antes, en un desayuno informativo, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, también acusaba a Pedro Sánchez de poner "el color de los gobiernos por delante de las necesidades de los ciudadanos" y pedía al Ejecutivo "que se dedique a atajar" la crisis del coronavirus y deje atrás las peleas en su Consejo de Ministros.

El número dos de los populares ha explicado que numerosos cargos públicos del PP, entre los que se encuentran presidentes autonómicos y alcaldes, han pedido por carta al Ejecutivo una reunión para tratar, entre otros temas, la crisis del coronavirus, pero estas misivas no han sido contestadas.

"He preguntado a todos los cargos públicos del PP con cierta representación si Sánchez atiende adecuadamente a los ciudadanos de sus territorios. Entre todos, han mandado más de medio centenar de cartas a Sánchez para reunirse con él o para hacerle peticiones relacionadas con las necesidades de sus ciudadanos. Ninguna de ellas ha sido respondida", ha explicado Egea en un acto en la capital.

Por ello, el secretario general del PP ha acusado a Sánchez de poner "el color de los gobiernos por delante de las necesidades de los ciudadanos y eso no puede pasar". Para evitarlo, ha pedido al Ejecutivo "que mire más allá de la política y se imponga el sentido común".

"Que se dedique a trabajar por España y no por el sostenimiento de su Gobierno. Que se dedique a atajar las crisis que tiene encima de la mesa su Gobierno y no atajar la que tiene su Consejo de Ministros como consecuencia del no entendimiento entre los dos partidos que lo forman", ha dicho en referencia a las diferencias conocidas en las últimas semanas entre los ministros del PSOE y los de Podemos. "Creo que en este momento, los ciudadanos esperan altura de miras, rigor y seriedad, y que esas peleas en el Consejo de Ministros cesen de una vez por todas", ha sentenciado.