'El País' justifica las agresiones e insultos a las mujeres de Ciudadanos

El Mundo

"La fractura en el Gobierno se traslada a otro 8-M concurrido". Dice el editorial que "resulta lamentable que la izquierda intente apropiarse de una causa ensombrecida este año por la división entre el feminismo clásico y las teorías de Podemos". Dividir y enfrentar, el deporte favorito de la ultraizquierda. "El sectarismo de la izquierda de algunos colectivos feministas contamina una conmemoración que debería centrarse en reivindicar la igualdad" . Eso no es una manifestación feminista, es una marcha del odio de la izquierda hacia todo el que no se doblegue ante su dictadura ideológica.

Y a las puertas de las elecciones en Galicia, Feijóo tiembla. El Mundo lleva una encuesta que refleja que "Feijóo lograría revalidar su gobierno en solitario por un margen mínimo". El editorial lanza un SOS. "La concentración del voto en la candidatura de Feijóo entre los simpatizantes del centroderecha se antoja imprescindible". Mala pinta tiene.

Federico Jiménez Losantos se pronuncia sobre el corinavirus que afecta a Juna Carlos I. "Los grandes instigadores de la corrupción de Juan Carlos fueron el PSOE y Prisa, que, en vez de limitar sus excesos, que la edad empeoró, crearon un protectorado del que los protectores sacaban más que el rehén protegido". "Juan Carlos I abdicó por falta de ejemplaridad y no tenemos otro Rey ni más corona" que la de Felipe VI.

El País

"El feminismo muestra su fuerza en el 8-M". Que se lo digan a las mujeres de Cs, casi las zurran. "PSOE y Unidas Podemos llaman a la unidad feminista tras una semana de tensión" mientras "un grupo de manifestantes obliga a empujones a abandonar la marcha de Madrid a las representantes de Ciudadanos". Ni un solo reproche en todo el periódico a estas actitudes violentas. Es más, Milagros Pérez Oliva justifica esta persecución ideológica aludiendo a "ciertas maniobras de distorsión que tratan de poner etiquetas al feminismo ya sea amazónico o liberal, para desacreditar a los liderazgos y crear confusión". Le falta decir que las pegaron porque se lo merecían.

Pero para Xavier Vidal Folch, "el peor problema de España es la derecha". Atribuye a Vox "un discurso de la rabia" sin el menor reproche a las agresiones a las chicas de Ciudadanos. "Peor es que este partido tiene cautiva a la que debería ser la derecha democrática del país, el PP". "El tándem PP-Vox, Casado-Abascal, bloquea las instituciones, encona las divisiones, tensa a la sociedad". Claro, podemitas escupiendo a Cs en una manifestación ni divide ni tensa. Pero es un compañero suyo, Javier Casqueiro, el que se encarga de dejar esta columna a la altura del betún. "PSOE, Podemos y PP vetan a Vox en la renovación de la Junta Electoral". A ver, ¿no tenía Vox cautivo al PP? ¿Dónde está el tándem PP-Vox?

ABC

"La pugna PSOE-Podemos y la exclusión de Cs empañan el 8-M". Dice Luis Ventoso que "sobran motivos para seguir defendiendo la causa de la mujeres". "Da pena que una causa tan justa se convierta en buena medida en una marcha sectaria de parte, que es en lo que ha derivado el 8-M", "un acto inequívocamente monopolizado por la izquierda, donde determinado tipo de mujer, la que no encaja en esa ideología no era bienvenida". Que se la queden, todita para ellos. Isabel San Sebastián agradece a su colega de columna que se preocupe por la causa de las mujeres, pero vamos, que no le hace ninguna falta. "Váyanse ustedes con su monserga a otra parte. Nunca he permitido que nadie tome mis decisiones ni mucho menos estoy dispuesta a dejarme victimizar". Menos mal que al menos este año ha caído en domingo y no nos hemos tenido que tragar la tontadas de los programas matinales. Deberían hacer fiesta el 8-M.

La Razón

"La mayoría de las mujeres rechaza el feminismo radical". Típica encuesta de Marhuenda. Dice el editorial, y no le falta razón, que el ministro Illa es un irresponsable. "Mientras el número de infectados por el coronavirus crece a un ritmo del 20 por ciento diario, desde instancias gubernamentales se alienta a participar en actos multitudinarios, como la manifestación feminista". Qué festín para el bichejo.

Eduardo Inda está molesto con el jefe, que no le ha defendido ante las amenazas de Pablo Iglesias de meterle en la cárcel. "Tanto o más que esta gentuza me quiera encerrar, me preocupa el silencio cómplice de buena parte de la profesión (…) Querido Marhuenda, pon también tus barbas a remojar y prepara el pijama a rayas". No te rayes, Inda, estaba ocupado con Cayetana.

La Vanguardia

Desde Cataluña, arrecia el asedio a Madrid. "Madrid baja impuestos de manera desleal y perjudica con ello al resto de las autonomías. Si la Comunidad de Madrid puede financiarse con una fiscalidad baja, a diferencia de las demás, se debe a que se beneficia del efecto capitalidad". Hasta que empezó el procés, Cataluña era la comunidad más rica de España, y que se recuerde Madrid también era la capital. Y exige un "mecanismo para poner fin a la competencia fiscal desleal entre autonomías". No comenta nada sobre los cupos vasco y navarro. Y Sánchez necesita sus votos. Madrileños, preparados para la guerra.