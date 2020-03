El PP pide que Sánchez dé explicaciones por el coronavirus: "El Congreso no se cierra ni en guerra"

El Partido Popular continúa defendiendo la necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso de los Diputados para informar de la evolución del coronavirus. Así lo ha vuelto a pedir este martes la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha acordado suspender la sesión plenaria de esta semana tras el positivo del dirigente de Vox, Javier Ortega-Smith.

Una reunión en la Cámara Baja en la que Álvarez de Toledo había pedido que esa limitación para no celebrar sesiones "fuera lo mas acotada posible" porque "el Congreso no se cierra. Los Parlamentos no se cierran ni en guerra", ha apuntado.

La comparecencia de Illa no es suficiente

Además, a juicio de la portavoz del PP es "insuficiente" la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se celebrará este jueves en comisión y cree que Pedro Sánchez debería acudir a la Cámara para dar explicaciones y "paliar el sentimiento de miedo e incertidumbre que tienen muchos ciudadanos". "El miedo y la incertidumbre se palían con información y con verdad", ha añadido. Y para ello, desde el PP piden que se celebre un "debate de altura" en la sede de la soberanía nacional que no sirva para "tirarse los trastos" sino para transmitir a los ciudadanos "la verdad".

"Creo que para el señor Pedro Sánchez es una oportunidad venir aquí, ejercer el liderazgo y tomar el control de la situación, y explicar a los ciudadanos con verdad cómo ve las cosas, qué información tiene y qué piensa hacer para mitigar en la medida de lo posible los efectos de esta crisis", ha explicado Álvarez de Toledo.

Pablo Casado ya anunció que el PP quería pedir esta comparecencia este lunes y a primera hora, el Grupo Popular ya había solicitado sustituir la sesión de control de este miércoles por un Pleno monográfico sobre el coronavirus que incluyera la comparecencia de Sánchez. Pero, tras conocer el positivo de Ortega Smith y la ausencia de los 52 diputados de Vox ha llevado a la Junta ha cancelar la sesión de mañana.

"Tiene sentido aplazar el Pleno", ha explicado Álvarez de Toledo que ha añadido que espera que buena parte de los diputados de Vox sí que puedan asistir la próxima semana, una vez que se hagan las pruebas necesarias. "La democracia no se pone nunca en cuarentena", ha explicado.

Cuestiona la manifestación del 8M

Cayetana Álvarez de Toledo también ha cuestionado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso que el Gobierno alentara a ir a la manifestación ‘feminista’ del pasado domingo 8 de marzo, y "al día siguiente pedir a la gente que no haga vida social y evite las reuniones"."No sé si es lógico decir ‘todos a la calle’ el domingo y ‘todos en casa’ el lunes", ha apuntado.

Para la portavoz del PP, la solución pasa por conocer la información que el Gobierno "tenía el lunes por la mañana" y que "no tenía el domingo a las cinco de la tarde" para no suspender la marcha del 8M.