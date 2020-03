'La Razón' y 'El País' unen fuerzas contra Casado para proteger a Sánchez

El Mundo

Varios titulares para el terror. "El descontrol del virus obliga a cerrar colegios en Madrid y Vitoria". "La infección, con más de 1.200 casos y 30 muertes, se dispara en España". "Se recomienda el teletrabajo y no hacer viajes, y que las personas mayores o con patologías crónicas no salgan de casa". "Lunes negro en las Bolsas". El editorial, en portada, califica de negligente al Gobierno por permitir la manifestación "ideológica" del sábado en plena epidemia. "El inmovilismo mostrado hasta ahora por el Gobierno causa una mezcla de inquietud y estupor en una ciudadanía alarmada". Califica de "acertada" la medida de Ayuso de cerrar los centros educativos y se pregunta "si el Gobierno no debería haberla liderado y haberla hecho antes, en lugar de insistir a llamadas a la calma que no se compadecen con la escalad de casos" solo para proteger su dichosa mani. "Sánchez se limitó a anunciar (ayer) un vago plan consensuado con empresarios y sindicatos, después de que Casado exigiera un decreto con medidas concretas". Además de deleitarnos con con un vídeo musical de producciones Redondo. ¿Tenemos un presidente o un payaso? "Resultaría intolerable, que si ya se sabía antes del fin de semana que Madrid era un foco de transmisión, que el ejecutivo antepusiera la ideología a la razón sanitaria autorizando la manifestación del 8-M". De este gobierno entregado a la propaganda se puede esperar cualquier despropósito.

Cambiando de tema, es oportuno mencionar la más que merecida bronca de Arcadi Espada a Ciudadanos por hacer el imbécil yendo a las marchas de las mujeres de extrema izquierda. "La embarazosa tarea que debe acometer Inés Arrimadas es decidir si siguen yendo a las manifestaciones a coger enfermedades. Toda causa noble se infecta en manos de la izquierda española. Sin embargo, Ciudadanos parece obtener un extraño placer al intentar participar en estas ceremonias apestosas y ser violentamente tratado en ellas". Parecen masocas. "Cuando vi el domingo a la doliente Villacís arrastrarse por los arrabales donde la dejaron las matonas, me alegré". A ver si aprende de una vez a no ir a esos aquelarres sectarios. "Por qué nos odian tanto, me preguntó una militante de Cs con la cara surcada de lágrimas y hedor a pis incrustado en el pelo", cuenta Bustos. Pues os odian, ya está, dejad de poner la otra mejilla.

El País

"Madrid y Vitoria cierran las aulas ante el avance sin control del virus". "El escenario de la crisis del coronavirus en España ha cambiado radicalmente en solo 24 horas", qué casualidad, justo después de su manifeminazi. Y, cómo no, ya estaba tardando el panfletillo gubernamental en culpar al PP. "Madrid sufre los recortes y lucha para evitar el colapso". Qué miserables son. Titular de Carlos Cué: "El virus irrumpe en la política: el PP rompe la tregua y exige medidas". Ya apuntaba maneras ayer en La Sexta, el periodista estrella. "Casado decidió ayer abrir un ataque contenido contra Pedro Sánchez", mientras el presidente "anunciaba un plan de choque económico casi sin detallar". ¿Casi? No nos hagas reír, Cué.

Dice el editorial que se necesita un plan de choque por los daños económicos. "Es de suponer que en el Consejo de hoy el Gobierno de coalición responda a estas cuestiones con precisión". Ya les adelanto yo. María Jesús Montero se tirará una hora hablando sin parar en esa lengua incomprensible de la que hace gala sin decir nada hasta marear al personal.

ABC

"La amenaza, el virus, el enemigo, el pánico". Dice el editorial que "no es momento de improvisación ni de propaganda gubernamental con vídeos musicales de Sánchez como estrella del gabinete de crisis". A ver si lo entiende el tal Iván, ese friki que maneja los hilos de Moncloa. "ABC es cauto y no dramatiza, pero es difícil que la opinión pública entienda que en solo 24 horas medio Gobierno estuviera en una manifestación multitudinaria en Madrid y después el ministro de Sanidad anunciara medidas excepcionales en esa comunidad". A ver si hay suerte y el coronavirus se lleva al gobierno por delante.

La Razón

"Parálisis por coronavirus". Dice el editorial que "no solo es llamativa la práctica ausencia pública del jefe del Gobierno a lo largo de la evolución de la crisis, sino también, la pasividad del conjunto del Gabinete que, salvo las desafortunadas intervenciones del ministro de Sanidad, ha mantenido sus agendas políticas, incluso alentando concentraciones multitudinarias en zonas de contagio, participando en las mismas".

Carmen Morodo se une a El País contra el PP. Últimamente sucede mucho en este periódico. "Casado rompió ayer la tregua y lanzó el primer zarpazo contra Sánchez. Le acusó de estar desaparecido y presentó su alternativa, rompiendo la unidad de acción". Bueno, Carmen, de estar desaparecido le acusa también tu jefe Marhuenda en el editorial. ¿Y quién ha copiado a quién lo de 'romper la tregua', Cué a ti o tú a Cué? Lo mismo lo consensuaron ayer en lo de Ferreras.