La expresidenta del Congreso Ana Pastor da positivo en coronavirus

La expresidenta del Congreso y exminsitra del Partido Popular, Ana Pastor Julián, ha dado positivo en las pruebas del coronavirus.

Se trata del primer caso conocido entre dirigentes del PP y ella misma lo ha comunicado con un mensaje a través de las redes sociales. Pastor explica que "desde el sábado por la tarde que tuvo fiebre" ha permanecido "en casa siguiendo las indicaciones médicas", y que fue este martes cuando le "dio positivo la prueba del COVID-19".

Pastor, que es médico de carrera, relata que "continuará en mi casa los días que me indiquen mis colegas" y que está "perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas".

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas.