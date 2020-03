Ana Pastor, tras recuperarse de coronavirus en sólo tres días sin necesidad de ingreso hospitalario: "Me siento bien"

En varias entrevistas, la exministra y vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, ha contado cómo se encuentra después de que diera positivo por coronavirus. Según ha relatado, se siente "bien" tras "dos días de fiebre alta" que ha combatido fundamentalmente con paracetamol. "La mayoría se va a recuperar", ha dicho.

Pastor ha señalado que ya no tiene síntomas y que se encuentra en casa, dedicada "a la lectura" y sin recibir visitas. "Lo más importante es seguir las instrucciones de los servicios sanitarios y hacer lo que nos mandan, que somos bastante dados a hacer cada uno lo que nos parece. Pues no, esto es un tema muy importante", ha dicho.

También ha pedido que todos los ciudadanos actúen "con lealtad" y con prudencia ante "un problema de salud pública mundial".

Cuándo supo que tenía coronavirus

Ana Pastor, que también es médico, ha explicado en la Cope que se empezó a sentir mal el sábado cuando regresaba en avión a Galicia después de una comida de mujeres en Málaga y, aunque pensó que se trataba de una gripe normal, canceló toda su agenda, se tomó un paracetamol y al día siguiente llamó a los servicios sanitarios.

Según ha explicado Pastor, de entrada no le hicieron la prueba del coronavirus ya que "no era un grupo de riesgo" y no creía haber estado en contacto con personas con la enfermedad, pero sí se la practicaron anteayer, al ver que "había algún caso en el Congreso".

"De todos modos las medidas de protección eran las mismas. Yo no es que lo supiera, pero, hombre, dado que estaba pasando lo que estaba pasando, me lo podía sospechar...", ha expuesto Pastor, que se quedó en casa y ha pedido a todos que sean prudentes si tienen síntomas.

La diputada del PP ha explicado que no solo no da abrazos, sino que está en su domicilio y no deja que la visite nadie. "Me estoy dedicando a la lectura y estoy en casa, que, como acostumbro a estar muy poco, lo estoy agradeciendo muchísimo", ha explicado.

La representante pública se ha mostrado convencida de que, cuando pase su enfermedad, podrá "cuidar a otros" y ha trasladado un mensaje de ánimo a todas las personas que están pasando la enfermedad. "La medicina es fantástica y la mayoría se van a recuperar", ha defendido.