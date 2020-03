Bofetada a Irene Montero por poner "en peligro" la vida de la gente

El Mundo

"Sánchez dosifica la respuesta al virus pese a la emergencia económica". El presidente más irresponsable de la Historia mundial. "55 manifestaciones en Madrid durante el 8-M". Resultado: la propia Irene Montero infectada, castigo vírico. La pena es que han propagado un virus entre miles de personas que creyeron en el Gobierno y corrieron en masa a gritar sola y borracha quiero llegar a casa.

Nuevo editorial durísimo de Rosell. "Hasta la fecha sabemos una cosa: que el Gobierno perdió un tiempo precioso en el combate contra la epidemia por un error garrafal de cálculo que lo llevó a subestimar el peligro que representaba este virus por una mezcla de negligencia y sectarismo". El positivo de Irene Montero "demuestra la grave irresponsabilidad en que incurrió al alentar y encabezar la manifestación del 8-M, cuyos efectos propagadores empezarán ya a computarse en el repunte exponencial previsto por la Comunidad de Madrid para este fin de semana". El impresentable de Sánchez evitó de nuevo "cualquier asomo de autocrítica" y les echó el muerto a los expertos y a la ciencia para "evitar asumir en primera persona las responsabilidad", el muy miserable. Y el tipo se limitó a recomendar y recomendar. "El tiempo de las recomendaciones ya pasó". Es la hora de la acción decidida".

Federico Jiménez Losantos alucina con que el "soberbio" y "mentiroso" Pedro Sánchez pida que "confiemos en él". Sería suicida. Ayer demostró que "no tiene la menor idea de cómo hacer frente a las crisis desatadas por coronavirus, y que no está dispuesto a hacer ni un solo cambio en su proyecto político", "ni reconocer su gravísima responsabilidad" en la expansión del virus. "Si no se reconoce ese error, monumental, masivo, ¿cómo creer a este farsante?". Pero Federico, ¿a estas alturas aún consideras la posibilidad de creer algo de Sánchez? Pero si es un adicto a la mentira, un enfermo. "Mientras no haya un cambio nítido de modelo económico, nada cambiará: vamos a la ruina de cabeza y enfermos". No merecemos un gobierno que nos mate.

Raúl del Pozo está muy chistoso. "El coronavirus ha atacado al Gobierno de la nación y no puede emigrar a Valencia, como el de la República porque allí también está el enemigo". Jiji, se agradece una sonrisa en estos tiempos sombrío.

El País

"España, emergencia". Estos, como Sánchez se han enterado ahora. "Sánchez hizo un llamamiento a la responsabilidad". Sí, a ver si responsabilidad le responde y se le presenta, que falta le hace, hola, soy responsabilidad, encantado de conocerte.

El País ha declarado la guerra a Madrid, tampoco es que sea nuevo, para salvarle la cara al Gobierno por esa especie de crimen de guerra de fomentar manifestaciones en plena emergencia sanitaria. "Las marchas del 8-M se celebraron contra el criterio de la agencia europea". ¿Creen que es una crítica al Gobierno? Qué va, el ataque va directo a Isabel Ayuso. "El ministerio de Sanidad y la comunidad de Madrid descartaron suspenderlo y tampoco aconsejaron a la población adoptar las medidas de distanciamiento social recomendadas". Las manifestaciones se celebraron en todo el país convocadas por el Gobierno, no solo en Madrid. Sí, en Valencia también.

El editorial dice que ellos están superaliviados con las medidas anunciadas ayer por Sánchez. Creo que son los únicos, porque la Bolsa se pegó una leche cojonuda justito después. "El paquete español contra la crisis salva a pymes y autónomos", dice. "El conjunto de medidas es notable y no se verán abocadas al cierre". Cuando se produzcan los cierres y los despidos habrá que recordar este editorial y estampárselo a Soledad Gallego en la cara por embustera. Pero para este periódico y todos los siervos mediáticos del Gobierno, resulta que el problema es Casado, que "salió en tromba a criticar la gestión del gobierno". Ya les gustaría a ellos que el PP actuara como lo ha hecho la izquierda en otras crisis estando estando en el gobierno. Pero nada, no hay manera, Casado es como un osito de peluche.

ABC

"La sanidad madrileña cierra filas ante la emergencia". "Las medidas económicas anunciadas ayer por Sánchez son, vista la reacción de la Bolsa, el sector financiero y las autonomías, claramente insuficientes. No va a haber por el momento medidas limitativas de la movilidad ciudadana, ni otras nuevas que implique el cese obligatorio de actividades colectivas, pero hemos llegado a un punto crítico en el que resultan necesarias para ralentizar la expansión del virus y dar margen al sistema sanitario a fin de que pueda absorber nuevos casos", dice el editorial. Vamos, que te recomiendan que no vayas a la peluquería pero la peluquería sigue abierta sin clientes y arruinándose. De locos.

Luis Ventoso tiene un consejo para Irene Montero. "Deseo que Irene Montero se restablezca pronto y sin problemas". Y que no contagie a nadie más. "Pero espero que medite, madure y aprenda que la política está para mejorar la vida de las personas, no para mangonearlas, adoctrinarlas y hasta ponerlas en peligro". Pierde toda esperanza, es demasiado arrogante y engreída para admitir un error. Ni siquiera ha pedido disculpas.

La Razón

"Coronocrack", ay que risa, tía Felisa. Marhuenda está hasta la coronilla de pedir a Sánchez que deje de cogérsela con papel de fumar, "que dada la afección que se adopten medidas de carácter general que sobre todo, no dejen a la percepción personal de cada individuo las precauciones a tomar. Si al final hay que declarar el estado de alarma, mejor antes que después". Si además lo tiene en bandeja, la población está más que preparada psicológicamente para ello.

Jesús Rivasés no se corta. "El Gobierno merece el apoyo de todos" y tal y tal, pero por su culpa "ahora hay una bomba de neutrones desparramada por todo el país, en forma de cientos de miles de manifestantes que corrieron riesgos obvios. Igual que los participantes en el mitin de Vox. Si hubo contagios puede haber sido el principio del fin de Vox". Ni de coña, Sánchez no lo permitiría. ¿Una epidemia extendida por su culpa y encima sin Vox? ¿Cómo va a ganar elecciones?

Ussía no le pasa ni una. "Hay mucho de narcisismo grave, patológico, en este hombre tan dominado por Yo. Carece de escrúpulos. No tiene amigos, sino servidores. No sirve a España ni a su partido político. Tanto España como su partido están a su entera disposición, sirviéndole a él. A su Yo". "En una nación normal, y no domesticada por las televisiones" que también le sirven, "ya sería expresidente".

La Vanguardia

Tras el NODO de ayer no se puede considerar al panfleto catalán un periódico y no merece ni que se le eche un vistazo, pero haremos un esfuerzo. Hoy le toca a Enric Juliana hacerle el boca a boca a Sánchez atacando al pobre Casado, que no ha hecho nada el muchacho, por su "dura carga contra el presidente del Gobierno". Casado y duro, como que no casan, Enric, si el chiquillo inspira más ternura que otra cosa. Vano intento.