La crisis del coronavirus en España no se percibió como tal por el Gobierno hasta hace menos de una semana. Este sábado el presidente Pedro Sánchez ha declarado el estado de alarma, pero hace unos días el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos restaba importancia al asunto y animaba, por ejemplo, a acudir a las manifestaciones masivas que por el día de la mujer se celebraron en las principales ciudades españolas.

El pasado 13 de febrero, hace justo un mes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, insistió en que en España "no hay coronavirus", y por ende "no existe riesgo de infectarse", y señaló que la ansiedad social que se está generando está "un poco fuera de lo razonable".

Más de quince días después de estas declaraciones, Simón seguía mostrándose optimista al respecto. Según se percibía entonces, "casi todos (los casos) están asociados a grupos bien identificados que se han producido a partir de casos conocidos, con lo cual no han aumentado sino que incluso se han reducido algunas de las zonas con las que teníamos dudas sobre el origen y una posible transmisión comunitaria asociada a esos posibles casos". Y enfatizó: "no hay una avalancha de casos".

En esa misma comparecencia, y a preguntas de los periodistas sobre la manifestación del 8M que iba a celebrarse un día después en Madrid, dijo que él no iba a decirle a nadie lo que tenía que hacer pero que si su hijo se lo preguntaba, le diría "que haga lo que quiera". También apuntó que la manifestación "es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de alguna zona de riesgo pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo".

Sobre el tema de las manifestaciones del 8-M no sólo ha sido Fernando Simón el que adoptó esta actitud. El Gobierno animó activamente a participar; de hecho, a la marcha envió a la vicepresidenta Carmen Calvo, a la mujer del propio presidente, Begoña Gómez, y a otras ministras, como Irene Montero, que ha dado positivo en COVID-19.

Después, siempre se ha negado a hacer autocrítica al respecto. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia del pasado martes justificó la celebración de dichas marchas alegando que el "cambio de la situación" e impacto del coronavirus en España se produjo "el domingo al anochecer". "Hemos tomado las medidas que hemos considerado oportunas en el momento en que las hemos considerado oportunas. (...). La situación del lunes no es la misma que la del domingo, o que la del sábado. Esto va a ser así".

A continuación repasamos otras fechas clave en esta cronología que ha recopilado el director de Sin complejos, de esRadio, Luis del Pino:

31 de enero: primer diagnosticado por coronavirus en España (un turista italiano en Tenerife). Pedro Sánchez se prepara para acudir al día siguiente a la cumbre de Beja, donde piensa hablar de cambio climático con sus socios europeos. Diez días antes, ha declarado la emergencia climática en España. Ese mismo 31 de enero, Fernando Simón declaraba que España no iba a tener "más allá de unos cuantos casos diagnosticados".

9 de febrero: segundo diagnosticado en España. Pedro Sánchez se ha reunido tres días antes con Quim Torra para su operación diálogo y ha firmado con Ada Colau dos días antes un convenio de colaboración. Después se ha recluido con su gobierno en Quintos de Mora para abordar los planes legislativos y presupuestarios.

13 de febrero: 3 casos diagnosticados. Pedro Sánchez ha anunciado dos días antes su ley de eutanasia. El día anterior, en el Congreso, ha anunciado también que actualizará la Ley de Memoria Histórica. El mismo 13 de febrero pone un mensaje en Twitter lamentando la cancelación del Mobile World Congress y diciendo que esa cancelación es "una decisión que, de acuerdo con los expertos y la información disponible, no responde a razones de salud pública en España".

24 de febrero: 4 casos diagnosticados. Cuatro días antes, Pedro Sánchez ha empezado a discutir con nuestros socios de la UE los presupuestos europeos tras la salida del Reino Unido. Dos días antes, Pedro Sánchez hablaba en Twitter de la supuesta brecha salarial y de Antonio Machado. El día anterior presentaba la candidatura del PSOE a las elecciones gallegas.

25 de febrero: 8 casos diagnosticados. Pedro Sánchez se hace la foto en la reunión Interministerial sobre el coronavirus, sin tomar ninguna medida, y anuncia el calendario legislativo, afirmando en Twitter que "España necesita un Gobierno de acción, resolutivo y ejecutivo".

26 de febrero: 14 casos diagnosticados. Pedro Sánchez reafirma en el Congreso su compromiso con el diálogo en Cataluña, recibe a Torra con todos los honores en Moncloa y sentencia en Twitter que "el machismo mata". El Ministerio de Sanidad decía en Twitter que aquellos que hubieran venido de zonas de riesgo podían hacer vida normal.

27 de febrero: 26 casos diagnosticados. El Congreso aprobaba, a solicitud del gobierno, el nuevo techo de gasto.

28 de febrero: 45 casos diagnosticados. Pedro Sánchez declara en Twitter "somos un Gobierno resolutivo, de acción, comprometido con el diálogo territorial" y preside la reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico.

29 de febrero: 59 casos diagnosticados. Pedro Sánchez habla en Twitter de las medidas que piensan tomar para hacer frente a la revuelta de agricultores y ganaderos.

1 de marzo: 84 casos diagnosticados. Pedro Sánchez presenta en Vitoria la candidatura del PSOE a las elecciones vascas y vuelve a defender lo que él llama "diálogo" en Cataluña.

2 de marzo: 125 casos diagnosticados. Pedro Sánchez reúne al Comité Federal del PSOE para hablar del proyecto de nueva Ley Educativa. Reafirma en Twitter el compromiso de su gobierno con la descarbonización.

3 de marzo: 169 casos diagnosticados y 1 muerto. El gobierno de Pedro Sánchez presenta sus proyectos de Ley Educativa y de Ley de Libertad Sexual.

4 de marzo: 228 casos diagnosticados y 2 muertos. Pedro Sánchez se hace la foto con el personal del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, mientras sigue sin tomar ninguna medida de contención. Eso sí, transmite por Twitter sus "condolencias a las familias de los fallecidos con coronavirus en Euskadi y Valencia" y su "solidaridad con las personas afectadas por este virus". Participa también en el Consejo de Seguridad Nacional, al que asiste por primera vez Pablo Iglesias.

5 de marzo: 282 casos diagnosticados y 3 muertos. Pedro Sánchez anima a través de Twitter a participar en los actos del 8M.

6 de marzo: 365 casos diagnosticados y 8 muertos. Pedro Sánchez sigue animando a través de su cuenta de Twitter a conmemorar el 8M, porque "sin feminismo no hay futuro".

7 de marzo: 430 casos diagnosticados y 10 muertos. El PSOE dice en su cuenta de Twitter que "hay que salir a llenar las calles" al día siguiente, 8M.

8 de marzo: 674 casos diagnosticados y 17 muertos. Pedro Sánchez y el PSOE echan el resto en las redes animando a conmemorar, también en las calles, el Día Internacional de la Mujer.